https://ria.ru/20240120/zaes-1922552456.html

Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС

Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС - РИА Новости, 20.01.2024

Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру Запорожской РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T22:46

2024-01-20T22:46

2024-01-20T22:46

россия

вена

днепр (город)

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420258_0:108:3196:1906_1920x0_80_0_0_8990921b11836997cbea22f28f59574f.jpg

ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС) нет, они опасны "только для крыс, ворон и диверсантов". Ранее МАГАТЭ информировало, что эксперты агентства обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечается, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ. "В российской и зарубежной прессе заметный резонанс вызвало вчерашнее сообщение МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) о том, что по периферии Запорожской АЭС установлены мины. Но сенсации не получилось. Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий", - написал Ульянов в своем канале в Telegram. Постпред уточнил, что мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. "Эта закрытая "буферная" зона. Персонал станции туда не заходит. Мины представляют собой угрозу только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов", - заявил дипломат. Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация станции сама определяет меры по ее защите. "Секретариату МАГАТЭ следовало бы об этом помнить", - добавил Ульянов. Он указал, что и гендиректор агентства Рафаэль Гросси в своих "пяти тезисах" по обеспечению безопасности ЗАЭС, озвученных в СБ ООН 30 мая 2023 года, подчеркивал важность того, чтобы станция была надежно защищена от нападений и диверсий. Ульянов напомнил, что персонал МАГАТЭ впервые заметил мины по периметру минувшим летом. Гендиректор агентства, сообщив об этом в одной из своих информационных сводок, признал, что эти средства защиты размещены так, что никакой опасности для объектов станции и ее персонала не представляют. "В ноябре мины убрали. Теперь они появились вновь. Значит так надо. На сенсацию это никак не тянет", - заключил российский дипломат. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240117/magate-1921756102.html

https://ria.ru/20240106/zaes-1919989102.html

россия

вена

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вена, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси