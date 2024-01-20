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Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС - РИА Новости, 20.01.2024
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22:46 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/zaes-1922552456.html
Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС
Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС - РИА Новости, 20.01.2024
Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру Запорожской РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T22:46
2024-01-20T22:46
россия
вена
днепр (город)
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС) нет, они опасны "только для крыс, ворон и диверсантов". Ранее МАГАТЭ информировало, что эксперты агентства обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечается, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ. "В российской и зарубежной прессе заметный резонанс вызвало вчерашнее сообщение МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) о том, что по периферии Запорожской АЭС установлены мины. Но сенсации не получилось. Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий", - написал Ульянов в своем канале в Telegram. Постпред уточнил, что мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. "Эта закрытая "буферная" зона. Персонал станции туда не заходит. Мины представляют собой угрозу только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов", - заявил дипломат. Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация станции сама определяет меры по ее защите. "Секретариату МАГАТЭ следовало бы об этом помнить", - добавил Ульянов. Он указал, что и гендиректор агентства Рафаэль Гросси в своих "пяти тезисах" по обеспечению безопасности ЗАЭС, озвученных в СБ ООН 30 мая 2023 года, подчеркивал важность того, чтобы станция была надежно защищена от нападений и диверсий. Ульянов напомнил, что персонал МАГАТЭ впервые заметил мины по периметру минувшим летом. Гендиректор агентства, сообщив об этом в одной из своих информационных сводок, признал, что эти средства защиты размещены так, что никакой опасности для объектов станции и ее персонала не представляют. "В ноябре мины убрали. Теперь они появились вновь. Значит так надо. На сенсацию это никак не тянет", - заключил российский дипломат. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240117/magate-1921756102.html
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россия, вена, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси
Россия, Вена, Днепр (город), Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси
Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС

Михаил Ульянов: мины по периметру ЗАЭС опасны лишь для крыс, ворон и диверсантов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС) нет, они опасны "только для крыс, ворон и диверсантов".
Ранее МАГАТЭ информировало, что эксперты агентства обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечается, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.
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"В российской и зарубежной прессе заметный резонанс вызвало вчерашнее сообщение МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) о том, что по периферии Запорожской АЭС установлены мины. Но сенсации не получилось. Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий", - написал Ульянов в своем канале в Telegram.
Постпред уточнил, что мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. "Эта закрытая "буферная" зона. Персонал станции туда не заходит. Мины представляют собой угрозу только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов", - заявил дипломат.
Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация станции сама определяет меры по ее защите. "Секретариату МАГАТЭ следовало бы об этом помнить", - добавил Ульянов. Он указал, что и гендиректор агентства Рафаэль Гросси в своих "пяти тезисах" по обеспечению безопасности ЗАЭС, озвученных в СБ ООН 30 мая 2023 года, подчеркивал важность того, чтобы станция была надежно защищена от нападений и диверсий.
Ульянов напомнил, что персонал МАГАТЭ впервые заметил мины по периметру минувшим летом. Гендиректор агентства, сообщив об этом в одной из своих информационных сводок, признал, что эти средства защиты размещены так, что никакой опасности для объектов станции и ее персонала не представляют. "В ноябре мины убрали. Теперь они появились вновь. Значит так надо. На сенсацию это никак не тянет", - заключил российский дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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