Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС
Михаил Ульянов: мины по периметру ЗАЭС опасны лишь для крыс, ворон и диверсантов
Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС) нет, они опасны "только для крыс, ворон и диверсантов".
Ранее МАГАТЭ информировало, что эксперты агентства обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечается, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.
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"В российской и зарубежной прессе заметный резонанс вызвало вчерашнее сообщение МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) о том, что по периферии Запорожской АЭС установлены мины. Но сенсации не получилось. Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий", - написал Ульянов в своем канале в Telegram.
Постпред уточнил, что мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. "Эта закрытая "буферная" зона. Персонал станции туда не заходит. Мины представляют собой угрозу только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов", - заявил дипломат.
Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация станции сама определяет меры по ее защите. "Секретариату МАГАТЭ следовало бы об этом помнить", - добавил Ульянов. Он указал, что и гендиректор агентства Рафаэль Гросси в своих "пяти тезисах" по обеспечению безопасности ЗАЭС, озвученных в СБ ООН 30 мая 2023 года, подчеркивал важность того, чтобы станция была надежно защищена от нападений и диверсий.
Ульянов напомнил, что персонал МАГАТЭ впервые заметил мины по периметру минувшим летом. Гендиректор агентства, сообщив об этом в одной из своих информационных сводок, признал, что эти средства защиты размещены так, что никакой опасности для объектов станции и ее персонала не представляют. "В ноябре мины убрали. Теперь они появились вновь. Значит так надо. На сенсацию это никак не тянет", - заключил российский дипломат.