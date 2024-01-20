https://ria.ru/20240120/yemen-1922516552.html

Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ

Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024

Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ

Агентство Reuters со ссылкой на местные источники утверждает, что командиры ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене и помогают координировать атаки... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:24

2024-01-20T16:24

2024-01-20T16:24

в мире

красное море

йемен

хезболла

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агентство Reuters со ссылкой на местные источники утверждает, что командиры ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене и помогают координировать атаки шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море. "Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене, помогая направлять и контролировать атаки хуситов на суда в Красном море, сообщили Reuters четыре региональных и два иранских источника", - говорится в сообщении агентства. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240118/sudno-1922225290.html

красное море

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море, йемен, хезболла, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене