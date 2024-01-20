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Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024
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16:24 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/yemen-1922516552.html
Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ
Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024
Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ
Агентство Reuters со ссылкой на местные источники утверждает, что командиры ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене и помогают координировать атаки... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:24
2024-01-20T16:24
в мире
красное море
йемен
хезболла
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агентство Reuters со ссылкой на местные источники утверждает, что командиры ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене и помогают координировать атаки шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море. "Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене, помогая направлять и контролировать атаки хуситов на суда в Красном море, сообщили Reuters четыре региональных и два иранских источника", - говорится в сообщении агентства. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240118/sudno-1922225290.html
красное море
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в мире, красное море, йемен, хезболла, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, Хезболла, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ

Reuters: командиры "Хезболлы" находятся в Йемене и координируют атаки хуситов

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агентство Reuters со ссылкой на местные источники утверждает, что командиры ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене и помогают координировать атаки шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море.
"Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене, помогая направлять и контролировать атаки хуситов на суда в Красном море, сообщили Reuters четыре региональных и два иранских источника", - говорится в сообщении агентства.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореЙеменХезболлаАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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