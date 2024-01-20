Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ
Reuters: командиры "Хезболлы" находятся в Йемене и координируют атаки хуситов
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агентство Reuters со ссылкой на местные источники утверждает, что командиры ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене и помогают координировать атаки шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море.
"Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене, помогая направлять и контролировать атаки хуситов на суда в Красном море, сообщили Reuters четыре региональных и два иранских источника", - говорится в сообщении агентства.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.