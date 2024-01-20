https://ria.ru/20240120/yaponiya-1922479324.html

В Японии выросло число разрушенных после мощного землетрясения домов

В Японии выросло число разрушенных после мощного землетрясения домов - РИА Новости, 20.01.2024

В Японии выросло число разрушенных после мощного землетрясения домов

Число домов, которые были частично повреждены или полностью разрушены в результате мощного землетрясения в японской префектуре Исикава 1 января, превышает 31,5... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:18

2024-01-20T10:18

2024-01-20T10:18

в мире

исикава

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 20 янв – РИА Новости. Число домов, которые были частично повреждены или полностью разрушены в результате мощного землетрясения в японской префектуре Исикава 1 января, превышает 31,5 тысячи, сообщает агентство Киодо со ссылкой на обобщенные данные администрации префектуры. Наибольшее число из установленных поврежденных строений находятся в населенных пунктах Нанао и Ното. Общее число поврежденных домов – 31,67 тысячи. В городе Вадзима, где ранее сообщалось о "многочисленных разрушениях", в различной степени были повреждены 870 домов, отмечает агентство. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. По последним данным из-за землетрясения погибли 232 человека, с 22 не удается установить связь. Ранения и травмы различной степени тяжести получили минимум 1061 человек. В 359 эвакуационных центрах остаются 13,9 тысячи человек. Без света в префектуре Исикава остаются более 6,9 тысячи домохозяйств. На месте стихийного бедствия работают 7 тысяч сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240117/zemletryasenie-1921760565.html

https://ria.ru/20240114/vulkan-1921230446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году