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Иракский военный пострадал при ракетном обстреле базы США на западе Ирака - РИА Новости, 20.01.2024
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23:43 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/voennosluzhaschiy-1922554958.html
Иракский военный пострадал при ракетном обстреле базы США на западе Ирака
Иракский военный пострадал при ракетном обстреле базы США на западе Ирака - РИА Новости, 20.01.2024
Иракский военный пострадал при ракетном обстреле базы США на западе Ирака
Один иракский военнослужащий пострадал в результате ракетного обстрела базы США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, заявил представитель... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T23:43
2024-01-20T23:43
в мире
ирак
сша
анбар (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Один иракский военнослужащий пострадал в результате ракетного обстрела базы США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, заявил представитель главнокомандующего ВС страны Яхья Расул. Иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности сообщало, что авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Агентство Франс Пресс передавало, что по меньшей мере 15 ракет были выпущены по базе, две из них упали на ее территории. "Несколько ракет упали около штаба… на территории базы Айн-аль-Асад, в результате пострадал один военнослужащий, штабу нанесен ущерб", - сказал Расул иракскому агентству INA. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240120/rakety-1922544481.html
ирак
сша
анбар (мухафаза)
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в мире, ирак, сша, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Анбар (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракский военный пострадал при ракетном обстреле базы США на западе Ирака

Иракский военнослужащий пострадал при ракетном обстреле базы США на западе Ирака

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 20 янв - РИА Новости. Один иракский военнослужащий пострадал в результате ракетного обстрела базы США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, заявил представитель главнокомандующего ВС страны Яхья Расул.
Иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности сообщало, что авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Агентство Франс Пресс передавало, что по меньшей мере 15 ракет были выпущены по базе, две из них упали на ее территории.
«
"Несколько ракет упали около штаба… на территории базы Айн-аль-Асад, в результате пострадал один военнослужащий, штабу нанесен ущерб", - сказал Расул иракскому агентству INA.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
СМИ сообщили о 15 ракетах, выпущенных по американской авиабазе в Ираке
Вчера, 20:33
 
В миреИракСШААнбар (мухафаза)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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