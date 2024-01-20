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"Тактический успех": в Германии признали неудобную правду о ходе СВО
"Тактический успех": в Германии признали неудобную правду о ходе СВО - РИА Новости, 20.01.2024
"Тактический успех": в Германии признали неудобную правду о ходе СВО
Российская армия добилась успеха на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:03
2024-01-20T13:03
2024-01-20T13:03
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херсонская область
welt
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская армия добилась успеха на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Россия добилась тактического успеха на Донецком направлении. <…> Так, русские взяли село Веселое", — отметил он.Ваннер также подчеркнул, что российские военные одерживают верх и в Херсонской области: они постепенно выбивают силы ВСУ с левого берега Днепра в районе населенного пункта Крынки.Минобороны России восемнадцатого января в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении.
https://ria.ru/20240120/obvineniya-1922487951.html
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в мире, германия, херсонская область , welt, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Херсонская область , Welt, Вооруженные силы Украины
"Тактический успех": в Германии признали неудобную правду о ходе СВО
Welt: армия России добилась тактического успеха в зоне спецоперации