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"В ближайший месяц". Зеленского предупредили о тревожных изменениях в Киеве - РИА Новости, 20.01.2024
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06:50 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/turbulentnost-1922464178.html
"В ближайший месяц". Зеленского предупредили о тревожных изменениях в Киеве
"В ближайший месяц". Зеленского предупредили о тревожных изменениях в Киеве - РИА Новости, 20.01.2024
"В ближайший месяц". Зеленского предупредили о тревожных изменениях в Киеве
Ситуация в украинской политике кардинально изменилась, создав риски возникновения множества скандалов в ближайший месяц, рассказал киевский политолог Андрей... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T06:50
2024-01-20T06:50
в мире
владимир зеленский
андрей золотарев
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ситуация в украинской политике кардинально изменилась, создав риски возникновения множества скандалов в ближайший месяц, рассказал киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka."По сравнению с тем, что было до Нового года, многое изменилось. &lt;...&gt;. Количество срача и скандалов в украинской политике будет только нарастать", — уверен эксперт.По словам Золотарева, неудача с попыткой принять в Раде скандальный закон о мобилизации показала, что правительству стало сложнее добиваться необходимого большинства в парламенте. Политолог спрогнозировал усиление "брожений" в Верховной раде и политический кризис на "ближайшие месяц-полтора". При этом в политических дебатах будут доминировать критики Владимира Зеленского.&quot;Это предвестник того, что впереди нас ждут большие политические потрясения. И дай Бог, чтобы они не совпали с потрясениями на фронте. &lt;...&gt; Потому что, &lt;...&gt; если все события совместятся, может случиться фатальный для страны «идеальный шторм»&quot;, — опасается Золотарев.Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно набрать в армию до полумиллиона человек. В конце декабря правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках.
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1921968498.html
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в мире, владимир зеленский, андрей золотарев, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Андрей Золотарев, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"В ближайший месяц". Зеленского предупредили о тревожных изменениях в Киеве

Политолог Золотарев предрек Украине политические потрясения в ближайший месяц

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ситуация в украинской политике кардинально изменилась, создав риски возникновения множества скандалов в ближайший месяц, рассказал киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka.
"По сравнению с тем, что было до Нового года, многое изменилось. <...>. Количество срача и скандалов в украинской политике будет только нарастать", — уверен эксперт.
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По словам Золотарева, неудача с попыткой принять в Раде скандальный закон о мобилизации показала, что правительству стало сложнее добиваться необходимого большинства в парламенте.
Политолог спрогнозировал усиление "брожений" в Верховной раде и политический кризис на "ближайшие месяц-полтора". При этом в политических дебатах будут доминировать критики Владимира Зеленского.
«

"Это предвестник того, что впереди нас ждут большие политические потрясения. И дай Бог, чтобы они не совпали с потрясениями на фронте. <...> Потому что, <...> если все события совместятся, может случиться фатальный для страны «идеальный шторм»", — опасается Золотарев.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно набрать в армию до полумиллиона человек. В конце декабря правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках.
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В миреВладимир ЗеленскийАндрей ЗолотаревВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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