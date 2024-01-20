https://ria.ru/20240120/tseli-1922534640.html

СМИ: часть военных Израиля не верят, что все цели по Газе будут достигнуты

СМИ: часть военных Израиля не верят, что все цели по Газе будут достигнуты - РИА Новости, 20.01.2024

СМИ: часть военных Израиля не верят, что все цели по Газе будут достигнуты

Некоторые высокопоставленные израильские военачальники сомневаются в выполнении Израилем обеих целей по операции в секторе Газа, а именно уничтожению... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T18:53

2024-01-20T18:53

2024-01-20T18:53

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Некоторые высокопоставленные израильские военачальники сомневаются в выполнении Израилем обеих целей по операции в секторе Газа, а именно уничтожению палестинского движения ХАМАС и освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных генералов. Четыре неназванных военачальника заявили изданию, что цели одновременного освобождения заложников и уничтожения палестинского движения несовместимы друг с другом. Генералы также заявили New York Times, что затянувшаяся борьба, направленная на уничтожение ХАМАС, вероятно, будет стоить жизни заложников. "Из-за более медленных, чем ожидалось, темпов (военной операции в анклаве - ред.) некоторые командиры частным образом выразили свое разочарование по поводу стратегии ... правительства в отношении Газы и пришли к выводу, что свободу ... израильских заложников ... можно обеспечить только дипломатическими, а не военными средствами", - отмечает газета со ссылкой на интервью неназванных израильских генералов. Генералы также отметили изданию, что двусмысленность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении послевоенного плана для сектора Газа, по крайней мере частично, является причиной затруднительного положения израильских военных на "поле боя". "Длительная кампания - без послевоенного плана (по анклаву - ред.) - подорвет любую оставшуюся поддержку со стороны союзников Израиля, ограничивая их готовность поставлять дополнительные боеприпасы", - отмечает газета со ссылкой на неназванных военачальников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240120/gaza-1922492472.html

https://ria.ru/20240120/reshenie-1922456065.html

https://ria.ru/20240119/gaza-1922364570.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году