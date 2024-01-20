https://ria.ru/20240120/stolknovenie-1922454469.html

Два британских корабля столкнулись в Бахрейне, сообщили СМИ

Два британских корабля столкнулись в Бахрейне, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2024

Два британских корабля столкнулись в Бахрейне, сообщили СМИ

Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне и получили повреждения обшивки, сообщило издание Mirror со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T01:38

2024-01-20T01:38

2024-01-20T01:39

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бахрейн

великобритания

персидский залив

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне и получили повреждения обшивки, сообщило издание Mirror со ссылкой на источники. "Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в… британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне", - пишет издание.По данным Mirror, оба корабля принадлежат к классу минных тральщиков. Chiddingfold врезался в Bangor, пока тот был пришвартован на военно-морской базе. В связи с инцидентом начато флотское расследование на высшем уровне, которое установит, как два ценных корабля могли оказаться в подобной ситуации, ликвидация последствий которой может обойтись очень дорого, пишет Mirror. Представитель ВМС не сообщил изданию масштабы повреждений, но заявил, что никто из членов экипажа не пострадал. Как пишет издание, оба корабля входят во флотскую группу Великобритании, развернутую в Персидском заливе и Индийском океане в рамках операции Kipion.

https://ria.ru/20210407/shvartovka-1727233627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бахрейн, великобритания, персидский залив