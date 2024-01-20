https://ria.ru/20240120/stolknovenie-1922454469.html
Два британских корабля столкнулись в Бахрейне, сообщили СМИ
Два британских корабля столкнулись в Бахрейне, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2024
Два британских корабля столкнулись в Бахрейне, сообщили СМИ
Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне и получили повреждения обшивки, сообщило издание Mirror со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T01:38
2024-01-20T01:38
2024-01-20T01:39
в мире
бахрейн
великобритания
персидский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727232352_0:144:480:414_1920x0_80_0_0_221ed76374a1a2dd1611527725a33e07.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне и получили повреждения обшивки, сообщило издание Mirror со ссылкой на источники. "Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в… британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне", - пишет издание.По данным Mirror, оба корабля принадлежат к классу минных тральщиков. Chiddingfold врезался в Bangor, пока тот был пришвартован на военно-морской базе. В связи с инцидентом начато флотское расследование на высшем уровне, которое установит, как два ценных корабля могли оказаться в подобной ситуации, ликвидация последствий которой может обойтись очень дорого, пишет Mirror. Представитель ВМС не сообщил изданию масштабы повреждений, но заявил, что никто из членов экипажа не пострадал. Как пишет издание, оба корабля входят во флотскую группу Великобритании, развернутую в Персидском заливе и Индийском океане в рамках операции Kipion.
https://ria.ru/20210407/shvartovka-1727233627.html
бахрейн
великобритания
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727232352_0:60:480:420_1920x0_80_0_0_6a6d58d2dd98c44668b4feda4ecf9702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бахрейн, великобритания, персидский залив
В мире, Бахрейн, Великобритания, Персидский залив
Два британских корабля столкнулись в Бахрейне, сообщили СМИ
Mirror: два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне и получили повреждения обшивки, сообщило издание Mirror
со ссылкой на источники.
"Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в… британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне", - пишет издание.
По данным Mirror, оба корабля принадлежат к классу минных тральщиков. Chiddingfold врезался в Bangor, пока тот был пришвартован на военно-морской базе. В связи с инцидентом начато флотское расследование на высшем уровне, которое установит, как два ценных корабля могли оказаться в подобной ситуации, ликвидация последствий которой может обойтись очень дорого, пишет Mirror.
Представитель ВМС не сообщил изданию масштабы повреждений, но заявил, что никто из членов экипажа не пострадал.
Как пишет издание, оба корабля входят во флотскую группу Великобритании
, развернутую в Персидском заливе
и Индийском океане
в рамках операции Kipion.
СМИ: два британских корабля столкнулись во время швартовки