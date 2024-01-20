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СМИ: в Гамбурге установили статую голой женщины, похожую на Меркель - РИА Новости, 20.01.2024
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21:58 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/statuya-1922549973.html
СМИ: в Гамбурге установили статую голой женщины, похожую на Меркель
СМИ: в Гамбурге установили статую голой женщины, похожую на Меркель - РИА Новости, 20.01.2024
СМИ: в Гамбурге установили статую голой женщины, похожую на Меркель
Огромную статую голой женщины, похожей на бывшую канцлера ФРГ Ангелу Меркель, установили на хорошо обозримом месте неподалеку от театра "Талия" в немецком... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T21:58
2024-01-20T21:58
германия
гамбург (город)
ангела меркель
bild
хдс/хсс
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Огромную статую голой женщины, похожей на бывшую канцлера ФРГ Ангелу Меркель, установили на хорошо обозримом месте неподалеку от театра "Талия" в немецком Гамбурге, сообщило издание Bild. "Предполагаемая мега-Меркель восседает на троне-контейнере рядом с театром "Талия" ... скульптура сидит на хорошо обозримом месте у театра, получающего государственное финансирование", - пишет издание. Сообщается, что ранее эта статуя использовалась в качестве декорации для пьесы Георга Бюхнера, но тогда у нее еще не было головы. Позже она была продана владельцу комплекса зданий, в котором и располагается театр. Предположительно, именно он и приделал к ней голову Меркель, поясняет Bild. Издание подчеркивает, что возможный автор произведения не ответил на запрос редакции. Статуя бывшего канцлера получила неоднозначные оценки в обществе. Так, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в Гамбурге Деннис Теринг назвал скульптуру "недостойным произведением", тогда как граждане города относятся к ней с юмором. Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем ХДС.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918722994.html
https://ria.ru/20230808/merkel-1888929449.html
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германия, гамбург (город), ангела меркель, bild, хдс/хсс
Германия, Гамбург (город), Ангела Меркель, Bild, ХДС/ХСС
СМИ: в Гамбурге установили статую голой женщины, похожую на Меркель

Bild: в Гамбурге установили огромную статую голой женщины, похожую на Меркель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Огромную статую голой женщины, похожей на бывшую канцлера ФРГ Ангелу Меркель, установили на хорошо обозримом месте неподалеку от театра "Талия" в немецком Гамбурге, сообщило издание Bild.
«
"Предполагаемая мега-Меркель восседает на троне-контейнере рядом с театром "Талия" ... скульптура сидит на хорошо обозримом месте у театра, получающего государственное финансирование", - пишет издание.
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28 декабря 2023, 12:31
Сообщается, что ранее эта статуя использовалась в качестве декорации для пьесы Георга Бюхнера, но тогда у нее еще не было головы. Позже она была продана владельцу комплекса зданий, в котором и располагается театр. Предположительно, именно он и приделал к ней голову Меркель, поясняет Bild.
Издание подчеркивает, что возможный автор произведения не ответил на запрос редакции.
Статуя бывшего канцлера получила неоднозначные оценки в обществе. Так, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в Гамбурге Деннис Теринг назвал скульптуру "недостойным произведением", тогда как граждане города относятся к ней с юмором.
Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем ХДС.
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