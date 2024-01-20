https://ria.ru/20240120/spg-1922464053.html

Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента

Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента - РИА Новости, 20.01.2024

Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента

Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов, следует из данных главного таможенного РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T06:36

2024-01-20T06:36

2024-01-20T08:39

экономика

китай

россия

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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов, следует из данных главного таможенного управления КНР. Рост объема поставок за этот период составил 23 процента по сравнению с 2022 годом, когда Пекин закупил у северного партнера 6,5 миллиона тонн ресурса на 6,883 миллиарда долларов. Отдельно в декабре Китай приобрел у России 519,2 тысячи тонн сжиженного газа на 390 миллионов долларов. Лидерами по поставкам СПГ в КНР по итогам года остались Австралия, которая экспортировала 24 миллиона тонн на 14,7 миллиарда долларов, и Катар с 16,6 миллиона тонн на 10,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230321/gaz-1859579709.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, китай, россия