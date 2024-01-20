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Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента - РИА Новости, 20.01.2024
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06:36 20.01.2024 (обновлено: 08:39 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/spg-1922464053.html
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента - РИА Новости, 20.01.2024
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента
Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов, следует из данных главного таможенного РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T06:36
2024-01-20T08:39
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов, следует из данных главного таможенного управления КНР. Рост объема поставок за этот период составил 23 процента по сравнению с 2022 годом, когда Пекин закупил у северного партнера 6,5 миллиона тонн ресурса на 6,883 миллиарда долларов. Отдельно в декабре Китай приобрел у России 519,2 тысячи тонн сжиженного газа на 390 миллионов долларов. Лидерами по поставкам СПГ в КНР по итогам года остались Австралия, которая экспортировала 24 миллиона тонн на 14,7 миллиарда долларов, и Катар с 16,6 миллиона тонн на 10,2 миллиарда долларов.
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента

Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн СПГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа . Архивное фото
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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов, следует из данных главного таможенного управления КНР.
Рост объема поставок за этот период составил 23 процента по сравнению с 2022 годом, когда Пекин закупил у северного партнера 6,5 миллиона тонн ресурса на 6,883 миллиарда долларов.
Отдельно в декабре Китай приобрел у России 519,2 тысячи тонн сжиженного газа на 390 миллионов долларов.
Лидерами по поставкам СПГ в КНР по итогам года остались Австралия, которая экспортировала 24 миллиона тонн на 14,7 миллиарда долларов, и Катар с 16,6 миллиона тонн на 10,2 миллиарда долларов.
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