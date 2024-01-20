https://ria.ru/20240120/sovetniki-1922533223.html

Пять советников КСИР погибли при ударе ВВС Израиля по Дамаску

Пять советников КСИР погибли при ударе ВВС Израиля по Дамаску - РИА Новости, 20.01.2024

Пять советников КСИР погибли при ударе ВВС Израиля по Дамаску

Как минимум пять советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) погибли при ударе ВВС Израиля по Дамаску в субботу,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T18:39

2024-01-20T18:39

2024-01-20T18:52

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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Как минимум пять советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) погибли при ударе ВВС Израиля по Дамаску в субботу, сообщил государственный телеканал Ирана IRIB со ссылкой на заявление КСИР.Ранее СМИ информировали о четырёх погибших в результате атаки ВВС Израиля по Дамаску. В ходе атаки погиб также иранский военный, командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омидзаде."Число жертв в результате авиаудара Израиля по Дамаску достигло пять человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что все погибшие были военными советниками КСИР Ирана в Сирии.За последний месяц Израиль уже в третий раз совершил нападение на высокопоставленных лиц в соседних странах. Так, еще в декабре 2023 года был убит генерал иранского КСИР Реза Мусави, а 3 января в Ливане погиб замглавы Политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

https://ria.ru/20240118/udar-1922199804.html

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в мире, израиль, дамаск (город), иран, хамас