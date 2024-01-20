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Фицо выразил позицию Словакии по условиям в оборонном соглашении с США - РИА Новости, 20.01.2024
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21:32 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/slovakiya-1922548585.html
Фицо выразил позицию Словакии по условиям в оборонном соглашении с США
Фицо выразил позицию Словакии по условиям в оборонном соглашении с США - РИА Новости, 20.01.2024
Фицо выразил позицию Словакии по условиям в оборонном соглашении с США
Словакия планирует открыть обсуждение по оборонному соглашению с США, поскольку не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в документе, заявил... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T21:32
2024-01-20T21:32
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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Словакия планирует открыть обсуждение по оборонному соглашению с США, поскольку не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в документе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы провели анализ, сравнили это соглашение с тем, что подписала, например, Чехия. Наше (соглашение - ред.) без щепотки суверенитета, есть там несколько моментов, которые мы собираемся открыть (для обсуждения - ред.). Главное, это абсолютно свободное передвижение. Если будет какая-то американская колонна, то никто не может ее остановить, никто не знает, что они везут, не можете спросить о том, что они везут в своих машинах", - сказал Фицо в субботу в эфире телеканала RTVS. Кроме этого, по словам Фицо, США могут пользоваться аэродромами Словакии без каких-либо дополнительных разрешений. "Единственное, что необходимо - это техническое разрешение, что там нет какого-то другого самолета, но вы не знаете, что привезут, что вывезут", - сказал Фицо. По словам премьера Словакии, он поднимал этот вопрос в ходе беседы с послом США, сообщив о намерении республики открыть обсуждение по этой теме. Ранее Фицо заявлял, что заключенное с США соглашение о военном сотрудничестве нужно пересмотреть, чтобы добиться более выгодных для страны условий. Он заявлял, что "чехи подписали оборонное соглашение с США аналогичное тому, что Словакия подписала с США, но сделали это на принципиально лучших условиях". Словакия в феврале 2022 года заключила с США соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства. Документ был неоднозначно воспринят в Словакии, в стране прошел митинг с требованием отказаться от подписания этого соглашения.
https://ria.ru/20240120/chlenstvo-1922515985.html
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в мире, словакия, роберт фицо, сша, чехия
В мире, Словакия, Роберт Фицо, США, Чехия
Фицо выразил позицию Словакии по условиям в оборонном соглашении с США

Фицо: Словакия не согласна с несколькими условиями в оборонном соглашении с США

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Словакия планирует открыть обсуждение по оборонному соглашению с США, поскольку не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в документе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«
"Мы провели анализ, сравнили это соглашение с тем, что подписала, например, Чехия. Наше (соглашение - ред.) без щепотки суверенитета, есть там несколько моментов, которые мы собираемся открыть (для обсуждения - ред.). Главное, это абсолютно свободное передвижение. Если будет какая-то американская колонна, то никто не может ее остановить, никто не знает, что они везут, не можете спросить о том, что они везут в своих машинах", - сказал Фицо в субботу в эфире телеканала RTVS.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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Кроме этого, по словам Фицо, США могут пользоваться аэродромами Словакии без каких-либо дополнительных разрешений. "Единственное, что необходимо - это техническое разрешение, что там нет какого-то другого самолета, но вы не знаете, что привезут, что вывезут", - сказал Фицо.
По словам премьера Словакии, он поднимал этот вопрос в ходе беседы с послом США, сообщив о намерении республики открыть обсуждение по этой теме.
Ранее Фицо заявлял, что заключенное с США соглашение о военном сотрудничестве нужно пересмотреть, чтобы добиться более выгодных для страны условий. Он заявлял, что "чехи подписали оборонное соглашение с США аналогичное тому, что Словакия подписала с США, но сделали это на принципиально лучших условиях".
Словакия в феврале 2022 года заключила с США соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства. Документ был неоднозначно воспринят в Словакии, в стране прошел митинг с требованием отказаться от подписания этого соглашения.
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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В миреСловакияРоберт ФицоСШАЧехия
 
 
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