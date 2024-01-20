"Мрачно". Визит на Украину привел немецкого журналиста в ужас
Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ оказались в патовой ситуации
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в патовой ситуации, поскольку солдаты изнеможены, а снарядов недостаточно для отражения атак российской армии, заявил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с украинскими бойцами на фронте.
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"Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел", — признался он.
Ронцхаймер отметил, что украинские военные очень устали, так как они пребывают на фронте уже два года без каких-либо выходных. Кроме того, добавил он, отсутствие боеприпасов ставит ВСУ в безвыходное положение.
"В то же время не хватает боеприпасов. Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать", — подчеркнул он.
Журналист также признал, что российская армия России постоянно продвигается вперед.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в Давосе, что в стране есть дефицит дронов и снарядов.
В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.