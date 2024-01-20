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"Мрачно". Визит на Украину привел немецкого журналиста в ужас - РИА Новости, 20.01.2024
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09:26 20.01.2024 (обновлено: 09:49 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/situatsiya-1922473984.html
"Мрачно". Визит на Украину привел немецкого журналиста в ужас
"Мрачно". Визит на Украину привел немецкого журналиста в ужас - РИА Новости, 20.01.2024
"Мрачно". Визит на Украину привел немецкого журналиста в ужас
Вооруженные силы Украины находятся в патовой ситуации, поскольку солдаты изнеможены, а снарядов недостаточно для отражения атак российской армии, заявил в эфире РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:26
2024-01-20T09:49
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в патовой ситуации, поскольку солдаты изнеможены, а снарядов недостаточно для отражения атак российской армии, заявил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с украинскими бойцами на фронте."Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел", — признался он.Ронцхаймер отметил, что украинские военные очень устали, так как они пребывают на фронте уже два года без каких-либо выходных. Кроме того, добавил он, отсутствие боеприпасов ставит ВСУ в безвыходное положение."В то же время не хватает боеприпасов. Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать", — подчеркнул он.Журналист также признал, что российская армия России постоянно продвигается вперед.На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в Давосе, что в стране есть дефицит дронов и снарядов.В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, welt
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Welt
"Мрачно". Визит на Украину привел немецкого журналиста в ужас

Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ оказались в патовой ситуации

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в патовой ситуации, поскольку солдаты изнеможены, а снарядов недостаточно для отражения атак российской армии, заявил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с украинскими бойцами на фронте.
«
"Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел", — признался он.
Ронцхаймер отметил, что украинские военные очень устали, так как они пребывают на фронте уже два года без каких-либо выходных. Кроме того, добавил он, отсутствие боеприпасов ставит ВСУ в безвыходное положение.
"В то же время не хватает боеприпасов. Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать", — подчеркнул он.
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Журналист также признал, что российская армия России постоянно продвигается вперед.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в Давосе, что в стране есть дефицит дронов и снарядов.
В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.
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