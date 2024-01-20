Байден выразил надежду на сделку по защите границы и помощи Киеву
Байден выразил надежду на скорую сделку по защите границы и помощи Украине
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден, рассуждая о сделке по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты южной границы, предположил, что на следующей неделе что-то сможет решиться хотя бы в сенате.
Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой".
Американский лидер похвастался, что его команда уже несколько недель работает с сенаторами по соответствующему соглашению. Сам Байден убежден в необходимости "существенных" изменений в пограничной политике.
"Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере в сенате", - сказал он в ходе конференции мэров американских городов, кадры транслировал Белый дом.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.