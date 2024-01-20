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Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете - РИА Новости, 20.01.2024
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Туризм
 
04:58 20.01.2024 (обновлено: 11:06 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/samolet-1922369149.html
Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете
Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете - РИА Новости, 20.01.2024
Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете
Эксперт по путешествиям и этикету Рози Пантер рассказала о правилах поведения на борту самолета, сообщает Express. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T04:58
2024-01-20T11:06
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Эксперт по путешествиям и этикету Рози Пантер рассказала о правилах поведения на борту самолета, сообщает Express. Так, по ее словам, пользоваться обоими подлокотниками кресла, например, имеет право только пассажир, сидящий не у иллюминатора и не в проходе. "Будьте вежливы по отношению к соседям", – поясняет Рози.Кроме того, по ее словам, пора забыть и об аплодисментах пассажиров пилотам после приземления лайнера."Если перелет был сложным, а посадка – непростой, лучше поблагодарите пилота при выходе из самолета. Обычное воздушное путешествие не должно сопровождаться аплодисментами", – поясняет Рози. Некоторые эксперты по этикету, например, Джо Брайант считают такую традицию устаревшей. "Это выглядит так, как будто пассажиры удивляются профессиональным навыкам пилота", – говорит эксперт.
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Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете

Эксперт по путешествиям рассказала, почему не стоит аплодировать пилотам

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры поднимаются по трапу в салон самолета авиакомпании "Аэрофлот" Airbus A321-211
Пассажиры поднимаются по трапу в салон самолета авиакомпании Аэрофлот Airbus A321-211 - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Эксперт по путешествиям и этикету Рози Пантер рассказала о правилах поведения на борту самолета, сообщает Express.
Так, по ее словам, пользоваться обоими подлокотниками кресла, например, имеет право только пассажир, сидящий не у иллюминатора и не в проходе. "Будьте вежливы по отношению к соседям", – поясняет Рози.
Кроме того, по ее словам, пора забыть и об аплодисментах пассажиров пилотам после приземления лайнера.
"Если перелет был сложным, а посадка – непростой, лучше поблагодарите пилота при выходе из самолета. Обычное воздушное путешествие не должно сопровождаться аплодисментами", – поясняет Рози. Некоторые эксперты по этикету, например, Джо Брайант считают такую традицию устаревшей. "Это выглядит так, как будто пассажиры удивляются профессиональным навыкам пилота", – говорит эксперт.
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