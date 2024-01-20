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Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете
Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете - РИА Новости, 20.01.2024
Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете
Эксперт по путешествиям и этикету Рози Пантер рассказала о правилах поведения на борту самолета, сообщает Express. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T04:58
2024-01-20T04:58
2024-01-20T11:06
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Эксперт по путешествиям и этикету Рози Пантер рассказала о правилах поведения на борту самолета, сообщает Express. Так, по ее словам, пользоваться обоими подлокотниками кресла, например, имеет право только пассажир, сидящий не у иллюминатора и не в проходе. "Будьте вежливы по отношению к соседям", – поясняет Рози.Кроме того, по ее словам, пора забыть и об аплодисментах пассажиров пилотам после приземления лайнера."Если перелет был сложным, а посадка – непростой, лучше поблагодарите пилота при выходе из самолета. Обычное воздушное путешествие не должно сопровождаться аплодисментами", – поясняет Рози. Некоторые эксперты по этикету, например, Джо Брайант считают такую традицию устаревшей. "Это выглядит так, как будто пассажиры удивляются профессиональным навыкам пилота", – говорит эксперт.
https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, куда можно лететь
Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете
Эксперт по путешествиям рассказала, почему не стоит аплодировать пилотам