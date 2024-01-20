https://ria.ru/20240120/samolet-1922369149.html

Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете

Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете - РИА Новости, 20.01.2024

Эксперт по путешествиям рассказала о правилах поведения в самолете

Эксперт по путешествиям и этикету Рози Пантер рассказала о правилах поведения на борту самолета, сообщает Express. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T04:58

2024-01-20T04:58

2024-01-20T11:06

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Эксперт по путешествиям и этикету Рози Пантер рассказала о правилах поведения на борту самолета, сообщает Express. Так, по ее словам, пользоваться обоими подлокотниками кресла, например, имеет право только пассажир, сидящий не у иллюминатора и не в проходе. "Будьте вежливы по отношению к соседям", – поясняет Рози.Кроме того, по ее словам, пора забыть и об аплодисментах пассажиров пилотам после приземления лайнера."Если перелет был сложным, а посадка – непростой, лучше поблагодарите пилота при выходе из самолета. Обычное воздушное путешествие не должно сопровождаться аплодисментами", – поясняет Рози. Некоторые эксперты по этикету, например, Джо Брайант считают такую традицию устаревшей. "Это выглядит так, как будто пассажиры удивляются профессиональным навыкам пилота", – говорит эксперт.

https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, куда можно лететь