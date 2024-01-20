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Артиллеристы уничтожили самоходку ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили самоходку ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 20.01.2024
Артиллеристы уничтожили самоходку ВСУ на правом берегу Днепра
Гаубица "Мста-Б" ВДВ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T04:07
2024-01-20T04:07
2024-01-20T04:07
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Гаубица "Мста-Б" ВДВ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении зоны проведения СВО, артиллерийский расчет 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил 122-мм самоходно-артиллерийскую установку (САУ) ВСУ 2С1 "Гвоздика" на противоположном берегу реки", - сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 километров. Обнаружение позиции САУ ВСУ, а также дальнейшую корректировку огня гаубицы производили с помощью средств воздушной разведки подразделений БПЛА. "В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ, САУ противника была поражена, а впоследствии уничтожена детонацией ее возимого боекомплекта", - сообщили в МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили самоходку ВСУ на правом берегу Днепра
Гаубица "Мста-Б" уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" на правом берегу Днепра
ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Гаубица "Мста-Б" ВДВ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении зоны проведения СВО, артиллерийский расчет 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил 122-мм самоходно-артиллерийскую установку (САУ) ВСУ 2С1 "Гвоздика" на противоположном берегу реки", - сообщили в Минобороны.
Там добавили, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 километров. Обнаружение позиции САУ ВСУ, а также дальнейшую корректировку огня гаубицы производили с помощью средств воздушной разведки подразделений БПЛА.
"В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ, САУ противника была поражена, а впоследствии уничтожена детонацией ее возимого боекомплекта", - сообщили в МО РФ.
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