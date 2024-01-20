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Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.01.2024
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00:52 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/razgovor-1922451403.html
Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине
Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.01.2024
Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поддержку Украины, сообщил... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T00:52
2024-01-20T00:52
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поддержку Украины, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. "Канцлер Шольц поговорил по телефону со своим британским коллегой, премьер-министром Сунаком. Они обменялись мнениями о ситуации на Украине", - сообщил Хебештрайт в рассылке для журналистов. Политики сошлись на том, что Украина должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку. Разговор состоялся в вечер пятницы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.
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в мире, украина, германия, риши сунак, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Германия, Риши Сунак, Олаф Шольц, НАТО
Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине

Шольц и Сунак обсудили по телефону поддержку Украины

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поддержку Украины, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
«
"Канцлер Шольц поговорил по телефону со своим британским коллегой, премьер-министром Сунаком. Они обменялись мнениями о ситуации на Украине", - сообщил Хебештрайт в рассылке для журналистов.
Политики сошлись на том, что Украина должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку. Разговор состоялся в вечер пятницы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.
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