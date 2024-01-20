https://ria.ru/20240120/razgovor-1922451403.html

Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине

Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.01.2024

Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поддержку Украины, сообщил... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T00:52

2024-01-20T00:52

2024-01-20T00:52

в мире

украина

германия

риши сунак

олаф шольц

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d69f247850e8748487b763ef710766.jpg

БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поддержку Украины, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. "Канцлер Шольц поговорил по телефону со своим британским коллегой, премьер-министром Сунаком. Они обменялись мнениями о ситуации на Украине", - сообщил Хебештрайт в рассылке для журналистов. Политики сошлись на том, что Украина должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку. Разговор состоялся в вечер пятницы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.

https://ria.ru/20240114/sunak-1921228081.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия, риши сунак, олаф шольц, нато