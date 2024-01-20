https://ria.ru/20240120/prizyvy-1922502074.html

В Париже призвали пресечь призывы, побуждающие ехать наемниками на Украину

В Париже призвали пресечь призывы, побуждающие ехать наемниками на Украину - РИА Новости, 20.01.2024

В Париже призвали пресечь призывы, побуждающие ехать наемниками на Украину

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в субботу, что Париж должен прекратить распространять пропаганду, которая побуждает людей... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:16

2024-01-20T14:16

2024-01-20T14:16

специальная военная операция на украине

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флориан филиппо

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в субботу, что Париж должен прекратить распространять пропаганду, которая побуждает людей отправляться наемниками на Украину. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. "Франция должна навести порядок и не ввязываться в эту войну, прекратить распространять пропаганду, которая побуждает глупых и наивных людей ехать воевать там", – написал он в соцсети X. Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину, это гражданские лица, которые не имеют отношения к французским вооруженными силам. По его словам, заявления о наличии французских наемников на Украине – это якобы часть "российской информационной войны", которая "ужесточилась" после объявления президента Франции Эммануэля Макрона о поставках Киеву дополнительных 40 ракет Scalp. До этого МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html

https://ria.ru/20240111/naemnik-1920678586.html

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