https://ria.ru/20240120/pozhar-1922504781.html

В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных

В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных - РИА Новости, 20.01.2024

В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных

Пожар в приюте для животных в Южно-Сахалинске полностью ликвидирован, спасены 304 собаки, 55 кошек, погибла одна кошка, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:35

2024-01-20T14:35

2024-01-20T14:35

происшествия

южно-сахалинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пожар в приюте для животных в Южно-Сахалинске полностью ликвидирован, спасены 304 собаки, 55 кошек, погибла одна кошка, сообщили в МЧС России. В субботу администрация областного центра Южно-Сахалинска сообщила о пожаре в приюте для бездомных животных. По уточненной информации мэрии, горит северный ряд вольеров, оттуда удалось эвакуировать примерно 200 собак и 300 кошек. В МЧС РФ сообщали, что огонь в приюте для животных в Южно-Сахалинске охватил 800 квадратных метров, пожар локализован, идет эвакуация питомцев. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в приюте для животных. Из горящего здания спасены 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240109/lisa-1920371487.html

южно-сахалинск

россия

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происшествия, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)