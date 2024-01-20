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В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных - РИА Новости, 20.01.2024
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14:35 20.01.2024
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В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных
В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных - РИА Новости, 20.01.2024
В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных
Пожар в приюте для животных в Южно-Сахалинске полностью ликвидирован, спасены 304 собаки, 55 кошек, погибла одна кошка, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:35
2024-01-20T14:35
происшествия
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пожар в приюте для животных в Южно-Сахалинске полностью ликвидирован, спасены 304 собаки, 55 кошек, погибла одна кошка, сообщили в МЧС России. В субботу администрация областного центра Южно-Сахалинска сообщила о пожаре в приюте для бездомных животных. По уточненной информации мэрии, горит северный ряд вольеров, оттуда удалось эвакуировать примерно 200 собак и 300 кошек. В МЧС РФ сообщали, что огонь в приюте для животных в Южно-Сахалинске охватил 800 квадратных метров, пожар локализован, идет эвакуация питомцев. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в приюте для животных. Из горящего здания спасены 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла", - говорится в сообщении.
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происшествия, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных

В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных, погибла одна кошка

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России во время тушения пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пожар в приюте для животных в Южно-Сахалинске полностью ликвидирован, спасены 304 собаки, 55 кошек, погибла одна кошка, сообщили в МЧС России.
В субботу администрация областного центра Южно-Сахалинска сообщила о пожаре в приюте для бездомных животных. По уточненной информации мэрии, горит северный ряд вольеров, оттуда удалось эвакуировать примерно 200 собак и 300 кошек. В МЧС РФ сообщали, что огонь в приюте для животных в Южно-Сахалинске охватил 800 квадратных метров, пожар локализован, идет эвакуация питомцев.
«
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в приюте для животных. Из горящего здания спасены 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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