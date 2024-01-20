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В Махачкале загорелись кровли двух многоквартирных домов

В Махачкале загорелись кровли двух многоквартирных домов - РИА Новости, 20.01.2024

В Махачкале загорелись кровли двух многоквартирных домов

Замыкание линии электропередачи привело к возгоранию кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, площадь пожара составляет около 500 квадратных... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T01:43

2024-01-20T01:43

2024-01-20T01:43

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Замыкание линии электропередачи привело к возгоранию кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания проводов загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного дома по улице Героев Дагестана. "По прибытии пожарных расчетов было установлено, что огнем охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 квадратных метров. Чуть позже обнаружен второй очаг пожара на кровле соседнего дома… Пострадавших нет. Площадь пожара около 500 квадратных метров", – говорится в сообщении. В общей сложности из двух домов эвакуировали 65 человек. В 01.00 мск пожар локализован. На месте работает 78 человек и 21 единица пожарно-спасательной техники.

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Максим Горбачев

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)