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В администрации Байдена оценили поведение Зеленского в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024
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07:10 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/povedenie-1922465540.html
В администрации Байдена оценили поведение Зеленского в Давосе, пишут СМИ
В администрации Байдена оценили поведение Зеленского в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024
В администрации Байдена оценили поведение Зеленского в Давосе, пишут СМИ
Представители администрации президента США Джо Байдена остались довольны сдержанным поведением Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T07:10
2024-01-20T07:10
в мире
украина
давос
владимир зеленский
джо байден
сша
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Представители администрации президента США Джо Байдена остались довольны сдержанным поведением Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе по сравнению с его предыдущими самоуверенными выступлениями, сообщил в субботу телеканал NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника. "Обычно энергичный Зеленский предстал более смиренным и не делал публичных призывов о помощи. Эту перемену оценили в администрации Байдена, поскольку некоторые чиновники считали, что он был чрезмерно уверен в себе в прошлом и слишком давил на Конгресс", - говорится в сообщении телеканала. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходил с 15 по 19 января. Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года приехал принять участие в мероприятии. На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же в свою очередь заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине. Западные политики обращали внимание и на внешний вид Зеленского. В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя внешний вид Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, заявляла, что ему следовало бы надеть галстук и костюм, требуя деньги у США. Кроме того, в отличие от визита в 2022 году, в сентябре 2023 года Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240120/turbulentnost-1922464178.html
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в мире, украина, давос, владимир зеленский, джо байден, сша
В мире, Украина, Давос, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
В администрации Байдена оценили поведение Зеленского в Давосе, пишут СМИ

NBC News: администрация Байдена довольна сдержанным поведением Зеленского на ВЭФ

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Представители администрации президента США Джо Байдена остались довольны сдержанным поведением Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе по сравнению с его предыдущими самоуверенными выступлениями, сообщил в субботу телеканал NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
«
"Обычно энергичный Зеленский предстал более смиренным и не делал публичных призывов о помощи. Эту перемену оценили в администрации Байдена, поскольку некоторые чиновники считали, что он был чрезмерно уверен в себе в прошлом и слишком давил на Конгресс", - говорится в сообщении телеканала.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходил с 15 по 19 января. Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года приехал принять участие в мероприятии.
На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же в свою очередь заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
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Западные политики обращали внимание и на внешний вид Зеленского. В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя внешний вид Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, заявляла, что ему следовало бы надеть галстук и костюм, требуя деньги у США.
Кроме того, в отличие от визита в 2022 году, в сентябре 2023 года Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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