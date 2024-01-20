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Помощники Байдена сказали ему неприятную новость об Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:40 20.01.2024 (обновлено: 06:41 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/pomoschniki-1922464304.html
Помощники Байдена сказали ему неприятную новость об Украине, сообщили СМИ
Помощники Байдена сказали ему неприятную новость об Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2024
Помощники Байдена сказали ему неприятную новость об Украине, сообщили СМИ
Помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T06:40
2024-01-20T06:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "В среду на закрытом совещании главные помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае месяцев", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники. Ранее телеканал CNN сообщал, что Байден обсудил в среду с американскими законодателями конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в ближайшие месяцы. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Аврил Хейнс, также присутствующие на встрече, сообщили Байдену, что системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, имеющиеся у Киева, могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона. Республиканцы ранее заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой. Байден перед тем, как отправить в конгресс этот запрос, назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды". Госсекретарь США Энтони Блинкен в декабре заявил, что из всего объема американской военной помощи Украине 90% были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост американской экономики. По его словам, по этой причине США необходимо продолжать военную поддержку Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240120/pomosch-1922463434.html
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922423030.html
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в мире, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО
Помощники Байдена сказали ему неприятную новость об Украине, сообщили СМИ

NBC News: помощники Байдена говорят, что Украина проиграет без помощи США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
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"В среду на закрытом совещании главные помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае месяцев", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Байден обсудил в среду с американскими законодателями конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в ближайшие месяцы. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Аврил Хейнс, также присутствующие на встрече, сообщили Байдену, что системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, имеющиеся у Киева, могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона.
Республиканцы ранее заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Украина не получит от США помощи, которая позволит ей выжить, заявил Риттер
06:08
Байден перед тем, как отправить в конгресс этот запрос, назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды". Госсекретарь США Энтони Блинкен в декабре заявил, что из всего объема американской военной помощи Украине 90% были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост американской экономики. По его словам, по этой причине США необходимо продолжать военную поддержку Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТО
 
 
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