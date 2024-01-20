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В Белгороде заключили под стражу еще двоих членов банды подростков - РИА Новости, 20.01.2024
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17:38 20.01.2024 (обновлено: 17:55 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/podrostki-1922525918.html
В Белгороде заключили под стражу еще двоих членов банды подростков
В Белгороде заключили под стражу еще двоих членов банды подростков - РИА Новости, 20.01.2024
В Белгороде заключили под стражу еще двоих членов банды подростков
Суд заключил под стражу еще двух подростков из банды, которая нападала на прохожих в Белгороде, сообщили в СУ СК по Белгородской области. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:38
2024-01-20T17:55
происшествия
белгород
белгородская область
азербайджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Суд заключил под стражу еще двух подростков из банды, которая нападала на прохожих в Белгороде, сообщили в СУ СК по Белгородской области. "В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних. &lt;…&gt; Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также на причастность к совершению указанных преступлений проверяются двое 17-летних жителей региона, их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", — отметили в ведомстве.Как уточняется, 19-летнему фигуранту предъявили обвинение в покушении на убийство по мотивам национальной ненависти, а 17-летнему подростку, кроме покушения, вменяют разжигание ненависти. Остальные лица обвиняются в хулиганстве. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. В четверг суды в Белгороде приняли решения о заключении под стражу на два месяца трех участников банды: 19-летнего обвиняемого — за нападение на прохожих, 24-летнего местного жителя — по статье о хулиганстве за избиение иностранца в торговом центре, 17-летнего уроженца Азербайджана — за разжигание ненависти и покушение на убийство. В пятницу по делу о хулиганстве за избиение прохожего на парковке ТЦ арестовали 19-летнего местного жителя.На днях в соцсетях появились ролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Видео снимали и выкладывали в интернет сами подростки. Полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20240119/arest-1922441638.html
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белгород
белгородская область
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происшествия, белгород, белгородская область, азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Азербайджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгороде заключили под стражу еще двоих членов банды подростков

В Белгороде суд заключил под стражу еще двоих членов банды подростков

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Суд заключил под стражу еще двух подростков из банды, которая нападала на прохожих в Белгороде, сообщили в СУ СК по Белгородской области.
"В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних. <…> Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также на причастность к совершению указанных преступлений проверяются двое 17-летних жителей региона, их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", — отметили в ведомстве.
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Как уточняется, 19-летнему фигуранту предъявили обвинение в покушении на убийство по мотивам национальной ненависти, а 17-летнему подростку, кроме покушения, вменяют разжигание ненависти. Остальные лица обвиняются в хулиганстве. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.
В четверг суды в Белгороде приняли решения о заключении под стражу на два месяца трех участников банды: 19-летнего обвиняемого — за нападение на прохожих, 24-летнего местного жителя — по статье о хулиганстве за избиение иностранца в торговом центре, 17-летнего уроженца Азербайджана — за разжигание ненависти и покушение на убийство. В пятницу по делу о хулиганстве за избиение прохожего на парковке ТЦ арестовали 19-летнего местного жителя.
На днях в соцсетях появились ролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Видео снимали и выкладывали в интернет сами подростки. Полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.
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