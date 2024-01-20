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Западное оружие не изменит ход конфликта на Украине, заявил Риттер - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 20.01.2024 (обновлено: 05:59 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/oruzhie-1922461873.html
Западное оружие не изменит ход конфликта на Украине, заявил Риттер
Западное оружие не изменит ход конфликта на Украине, заявил Риттер - РИА Новости, 20.01.2024
Западное оружие не изменит ход конфликта на Украине, заявил Риттер
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости усомнился, что Запад предоставит Киеву вооружение, которое... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T05:15
2024-01-20T05:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
скотт риттер
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости усомнился, что Запад предоставит Киеву вооружение, которое могло бы изменить ход противостояния с Россией, несмотря на отчаянное положение Владимира Зеленского "Думаю, что Зеленский сейчас в отчаянном положении. Он будет говорить все более и более абсурдные вещи, пока уровень его отчаяния растет. Но не думаю, что Запад предоставит Украине какие-либо технологии, которые могли бы изменить расклад сил. Они уже и так передали Украине много оружия продвинутого уровня, HIMARS, SCALP, Storm Shadow. Были убиты российские солдаты, но исход противостояния это не поменяло", - рассказал Риттер.Эксперт, в частности, прокомментировал возможные поставки Германией ракет Taurus на Украину. Экс-разведчик подчеркнул, если Киев получит возможность "вести более глубокие обстрелы российских территорий, под угрозой окажутся некоторые населенные пункты, система логистики, базы военных". При этом Риттер выразил уверенность, что российские военные смогут справиться с этой угрозой. "Россия знает о ракетах Taurus, не в первый раз России придется подумать об этой угрозе, и у России есть решения. Когда в первый раз применялось какое-либо оружие, например HIMARS или SCALP, россияне могли быть не полностью к этому готовы. Но российские военные являются профессионалами, у них есть профильные учреждения, они изучают вооружения и находят решения, как нейтрализовать угрозу", - добавил он. Риттер напомнил, что "сегодня HIMARS уже не так эффективны, как в начале их использования на Украине". Он не сомневается, что аналогичная судьба ждет и ракеты Taurus, если они будут предоставлены киевскому режиму, потому что "Россия сделает нужные адаптации, чтобы их подавить". Ранее телеканал NTV сообщил, что парламент Германии проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал канцлера Олафа Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922354883.html
https://ria.ru/20240119/svo-1922318051.html
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в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир зеленский, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, НАТО, Германия
Западное оружие не изменит ход конфликта на Украине, заявил Риттер

Риттер: Запад не передаст Киеву оружие, которое могло бы изменить ход конфликта

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости усомнился, что Запад предоставит Киеву вооружение, которое могло бы изменить ход противостояния с Россией, несмотря на отчаянное положение Владимира Зеленского
"Думаю, что Зеленский сейчас в отчаянном положении. Он будет говорить все более и более абсурдные вещи, пока уровень его отчаяния растет. Но не думаю, что Запад предоставит Украине какие-либо технологии, которые могли бы изменить расклад сил. Они уже и так передали Украине много оружия продвинутого уровня, HIMARS, SCALP, Storm Shadow. Были убиты российские солдаты, но исход противостояния это не поменяло", - рассказал Риттер.
Эксперт, в частности, прокомментировал возможные поставки Германией ракет Taurus на Украину. Экс-разведчик подчеркнул, если Киев получит возможность "вести более глубокие обстрелы российских территорий, под угрозой окажутся некоторые населенные пункты, система логистики, базы военных". При этом Риттер выразил уверенность, что российские военные смогут справиться с этой угрозой.
"Россия знает о ракетах Taurus, не в первый раз России придется подумать об этой угрозе, и у России есть решения. Когда в первый раз применялось какое-либо оружие, например HIMARS или SCALP, россияне могли быть не полностью к этому готовы. Но российские военные являются профессионалами, у них есть профильные учреждения, они изучают вооружения и находят решения, как нейтрализовать угрозу", - добавил он.
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Риттер напомнил, что "сегодня HIMARS уже не так эффективны, как в начале их использования на Украине". Он не сомневается, что аналогичная судьба ждет и ракеты Taurus, если они будут предоставлены киевскому режиму, потому что "Россия сделает нужные адаптации, чтобы их подавить".
Ранее телеканал NTV сообщил, что парламент Германии проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал канцлера Олафа Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ЗеленскийНАТОГермания
 
 
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