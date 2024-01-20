https://ria.ru/20240120/orban-1922485623.html
В ЕС выступают против председательства Орбана в Евросовете, заявил депутат
В ЕС выступают против председательства Орбана в Евросовете, заявил депутат - РИА Новости, 20.01.2024
В ЕС выступают против председательства Орбана в Евросовете, заявил депутат
Ряд европейских лидеров выступает категорически против кандидатуры венгерского премьер-министра Виктора Орбана в качестве временного председателя Евросовета на... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:35
2024-01-20T11:35
2024-01-20T11:35
в мире
венгрия
виктор орбан
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евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Ряд европейских лидеров выступает категорически против кандидатуры венгерского премьер-министра Виктора Орбана в качестве временного председателя Евросовета на случай досрочной отставки нынешнего президента Шарля Мишеля, рассказал РИА Новости депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар. При этом парламентарий отметил, что лично он приветствовал бы временное назначение Орбана. "Я хотел бы, чтобы к нему (Мишелю – ред.) на смену пришел Виктор Орбан, но эта кандидатура не нравится многим европейским лидерам, сформировавшим своеобразную группу для оказания давления", - сказал собеседник агентства. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет премьер Венгрии Орбан. Мишеля уже подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля". В четверг депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году из-за якобы "несоблюдения ею законов ЕС и его ценностей". Депутаты также высказались против возможности временной передачи поста главы Евросовета венгерскому премьеру. Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Депутаты также призвали ЕС "как можно скорее найти надлежащие решения для смягчения этих рисков", в противном случае пригрозили принять собственные меры. Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии.
https://ria.ru/20240116/plan-1921675856.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920495691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, евросовет
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Евросовет
В ЕС выступают против председательства Орбана в Евросовете, заявил депутат
Депутат Коллар: лидеры ЕС выступают против председательства Орбана в Евросовете
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Ряд европейских лидеров выступает категорически против кандидатуры венгерского премьер-министра Виктора Орбана в качестве временного председателя Евросовета на случай досрочной отставки нынешнего президента Шарля Мишеля, рассказал РИА Новости депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар.
При этом парламентарий отметил, что лично он приветствовал бы временное назначение Орбана.
"Я хотел бы, чтобы к нему (Мишелю – ред.) на смену пришел Виктор Орбан, но эта кандидатура не нравится многим европейским лидерам, сформировавшим своеобразную группу для оказания давления", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет премьер Венгрии
Орбан.
Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине
Мишеля уже подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".
В четверг депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году из-за якобы "несоблюдения ею законов ЕС и его ценностей". Депутаты также высказались против возможности временной передачи поста главы Евросовета венгерскому премьеру.
Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Депутаты также призвали ЕС "как можно скорее найти надлежащие решения для смягчения этих рисков", в противном случае пригрозили принять собственные меры.
Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия
. В начале июля председательство перейдет к Венгрии.
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