Принес курицу. Обед Байдена с чернокожими возмутил пользователей Сети
© Официальная страница Джо Байдена в соцсети XДжо Байден обедает в гостях у афро-американской семьи
© Официальная страница Джо Байдена в соцсети X
Джо Байден обедает в гостях у афро-американской семьи
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Пользователей соцсети Х возмутила публикация президента США Джо Байдена об обеде в гостях у афро-американской семьи в штате Северная Каролина, куда американский лидер принес коробки с фастфудом из местной сети быстрого питания.
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"Вчера в Северной Каролине я остановился у дома Эрика, чтобы пообедать с ним и его двумя сыновьями. Я принес немного Cook Out (название местной сети фастфуда - ред.)", - указано в публикации на странице Байдена.
На фотографии к публикации американский лидер запечатлен сидящим за домашним столом с хозяевами дома, а перед ними разложены раскрытые коробки с кетчупом, картошкой-фри и куски курицы в кляре.
Как отметил Байден, отец семьи является педагогом с множеством наград, а его сыновья - "спортивными и академическими звездами".
Публикация американского лидера вызвала критику со стороны пользователей. "Я уважаю Эрика, но мне плохо от того, что ты используешь его ради политической выгоды", - написал один из пользователей Х. Он также предположил, что Байден пришел в гости с вредной едой и пытается, таким образом, "купить голоса цветных" перед предстоящими выборами президента США.
"Ты сказал Эрику, что если он не проголосует за тебя, то он не чернокожий?" - также поинтересовались пользователи у американского лидера. Другие подписчики заявили, что не позволили бы Байдену приближаться к семье.