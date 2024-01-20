https://ria.ru/20240120/obed-1922459572.html

Принес курицу. Обед Байдена с чернокожими возмутил пользователей Сети

Принес курицу. Обед Байдена с чернокожими возмутил пользователей Сети - РИА Новости, 20.01.2024

Принес курицу. Обед Байдена с чернокожими возмутил пользователей Сети

Пользователей соцсети Х возмутила публикация президента США Джо Байдена об обеде в гостях у афро-американской семьи в штате Северная Каролина, куда американский РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T04:03

2024-01-20T04:03

2024-01-20T04:03

в мире

сша

джо байден

северная каролина

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Пользователей соцсети Х возмутила публикация президента США Джо Байдена об обеде в гостях у афро-американской семьи в штате Северная Каролина, куда американский лидер принес коробки с фастфудом из местной сети быстрого питания. "Вчера в Северной Каролине я остановился у дома Эрика, чтобы пообедать с ним и его двумя сыновьями. Я принес немного Cook Out (название местной сети фастфуда - ред.)", - указано в публикации на странице Байдена. На фотографии к публикации американский лидер запечатлен сидящим за домашним столом с хозяевами дома, а перед ними разложены раскрытые коробки с кетчупом, картошкой-фри и куски курицы в кляре. Как отметил Байден, отец семьи является педагогом с множеством наград, а его сыновья - "спортивными и академическими звездами". Публикация американского лидера вызвала критику со стороны пользователей. "Я уважаю Эрика, но мне плохо от того, что ты используешь его ради политической выгоды", - написал один из пользователей Х. Он также предположил, что Байден пришел в гости с вредной едой и пытается, таким образом, "купить голоса цветных" перед предстоящими выборами президента США. "Ты сказал Эрику, что если он не проголосует за тебя, то он не чернокожий?" - также поинтересовались пользователи у американского лидера. Другие подписчики заявили, что не позволили бы Байдену приближаться к семье.

https://ria.ru/20240102/bayden-1919478861.html

сша

северная каролина

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Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден, северная каролина