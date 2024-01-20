https://ria.ru/20240120/obed-1922456920.html

Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати

Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати - РИА Новости, 20.01.2024

Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати

Посол России в США Анатолий Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T02:34

2024-01-20T02:34

2024-01-20T02:34

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятие, которое прошло в резиденции посла в центре американской столицы, были приглашены представители российских СМИ, а также сотрудники посольства. Открывая встречу, Антонов отметил важность работы СМИ в условиях непростых российско-американских отношений, а также почтил тех, кто стоял у истоков российской журналистики. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. В этот день в 1703 году в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".

https://ria.ru/20240113/den_rossiyskoy_pechati-1920682270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, анатолий антонов, сша, в мире