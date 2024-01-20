Рейтинг@Mail.ru
Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/obed-1922456920.html
Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати
Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати - РИА Новости, 20.01.2024
Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати
Посол России в США Анатолий Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:34
2024-01-20T02:34
россия
анатолий антонов
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятие, которое прошло в резиденции посла в центре американской столицы, были приглашены представители российских СМИ, а также сотрудники посольства. Открывая встречу, Антонов отметил важность работы СМИ в условиях непростых российско-американских отношений, а также почтил тех, кто стоял у истоков российской журналистики. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. В этот день в 1703 году в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".
https://ria.ru/20240113/den_rossiyskoy_pechati-1920682270.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анатолий антонов, сша, в мире
Россия, Анатолий Антонов, США, В мире
Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати

Посол в США Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятие, которое прошло в резиденции посла в центре американской столицы, были приглашены представители российских СМИ, а также сотрудники посольства.
Открывая встречу, Антонов отметил важность работы СМИ в условиях непростых российско-американских отношений, а также почтил тех, кто стоял у истоков российской журналистики.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. В этот день в 1703 году в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".
Типография издательства газеты Правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
День российской печати
13 января, 01:59
 
РоссияАнатолий АнтоновСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала