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Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати
Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати - РИА Новости, 20.01.2024
Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати
Посол России в США Анатолий Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:34
2024-01-20T02:34
2024-01-20T02:34
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятие, которое прошло в резиденции посла в центре американской столицы, были приглашены представители российских СМИ, а также сотрудники посольства. Открывая встречу, Антонов отметил важность работы СМИ в условиях непростых российско-американских отношений, а также почтил тех, кто стоял у истоков российской журналистики. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. В этот день в 1703 году в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий антонов, сша, в мире
Россия, Анатолий Антонов, США, В мире
Посол в США Антонов дал торжественный обед в честь Дня российской печати
Посол в США Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов дал торжественный обед по случаю Дня российской печати, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятие, которое прошло в резиденции посла в центре американской столицы, были приглашены представители российских СМИ, а также сотрудники посольства.
Открывая встречу, Антонов отметил важность работы СМИ в условиях непростых российско-американских отношений, а также почтил тех, кто стоял у истоков российской журналистики.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России
в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. В этот день в 1703 году в Москве
вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".