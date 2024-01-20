https://ria.ru/20240120/nagrazhdenie-1922462087.html

В зоне СВО наградили специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения

В зоне СВО наградили специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения - РИА Новости, 20.01.2024

В зоне СВО наградили специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения

Специалистов ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными и ведомственными наградами в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T05:20

2024-01-20T05:20

2024-01-20T05:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg

ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Специалистов ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными и ведомственными наградами в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Награждение военнослужащих ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Центр", отличившихся в ходе выполнения специальных задач, состоялось в зоне специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что командование группировки наградило отличившихся военнослужащих за самоотверженность и успешное выполнение специальных задач медалями "Жукова", "Участнику специальной военной операции", а также знаками отличия. "Торжественная церемония награждения проходила в одном из ремонтных цехов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Вручение военнослужащим государственных и ведомственных наград проводилось командованием группировки в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240120/nagrazhdenie-1922461600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия