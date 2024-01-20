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В зоне СВО наградили специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/nagrazhdenie-1922462087.html
В зоне СВО наградили специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения
В зоне СВО наградили специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения - РИА Новости, 20.01.2024
В зоне СВО наградили специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения
Специалистов ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными и ведомственными наградами в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T05:20
2024-01-20T05:20
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Специалистов ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными и ведомственными наградами в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Награждение военнослужащих ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Центр", отличившихся в ходе выполнения специальных задач, состоялось в зоне специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что командование группировки наградило отличившихся военнослужащих за самоотверженность и успешное выполнение специальных задач медалями "Жукова", "Участнику специальной военной операции", а также знаками отличия. "Торжественная церемония награждения проходила в одном из ремонтных цехов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Вручение военнослужащим государственных и ведомственных наград проводилось командованием группировки в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, добавили в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
В зоне СВО наградили специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения

Специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения наградили в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Специалистов ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными и ведомственными наградами в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Награждение военнослужащих ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Центр", отличившихся в ходе выполнения специальных задач, состоялось в зоне специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что командование группировки наградило отличившихся военнослужащих за самоотверженность и успешное выполнение специальных задач медалями "Жукова", "Участнику специальной военной операции", а также знаками отличия.
"Торжественная церемония награждения проходила в одном из ремонтных цехов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Вручение военнослужащим государственных и ведомственных наград проводилось командованием группировки в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, добавили в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
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