https://ria.ru/20240120/nagrazhdenie-1922461600.html

Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО

Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 20.01.2024

Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО

Замминистра обороны России, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими и членами их семей в РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T05:07

2024-01-20T05:07

2024-01-20T05:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

виктор горемыкин

воронеж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898632584_0:309:3025:2011_1920x0_80_0_0_1b7fdc510dcfea9a8d769c53ed924d7d.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замминистра обороны России, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими и членами их семей в Воронеже и вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, Горемыкин провел личный прием с военными, проходящими лечение в военном госпитале в Воронеже, членами их семей, а также наградил государственными и ведомственными наградами участников специальной военной операции. "Он вручил 15 медалей "За отвагу", "За боевые отличия" военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, и передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу", - сказали в Минобороны. "Поздравляю вас от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично с награждением боевыми наградами. Вы заслужили их в бою, продемонстрировав верность воинскому долгу, присяге, России. Вы настоящие патриоты и защитники Отечества. Вами гордится вся страна, близкие", - отметил замглавы оборонного ведомства, слова которого приводят в министерстве. Горемыкин отметил, что все награжденные достойно выполнили воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления. В ходе личного приема с военнослужащими и членами их семей замминистра ответил на вопросы. Кроме того, генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил медалью "За помощь и милосердие" 15 медицинских сотрудников военного госпиталя.

https://ria.ru/20231209/kirienko-1914807445.html

россия

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия, виктор горемыкин, воронеж