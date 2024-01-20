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Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО
Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 20.01.2024
Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО
Замминистра обороны России, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими и членами их семей в РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T05:07
2024-01-20T05:07
2024-01-20T05:07
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безопасность
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виктор горемыкин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замминистра обороны России, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими и членами их семей в Воронеже и вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, Горемыкин провел личный прием с военными, проходящими лечение в военном госпитале в Воронеже, членами их семей, а также наградил государственными и ведомственными наградами участников специальной военной операции. "Он вручил 15 медалей "За отвагу", "За боевые отличия" военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, и передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу", - сказали в Минобороны. "Поздравляю вас от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично с награждением боевыми наградами. Вы заслужили их в бою, продемонстрировав верность воинскому долгу, присяге, России. Вы настоящие патриоты и защитники Отечества. Вами гордится вся страна, близкие", - отметил замглавы оборонного ведомства, слова которого приводят в министерстве. Горемыкин отметил, что все награжденные достойно выполнили воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления. В ходе личного приема с военнослужащими и членами их семей замминистра ответил на вопросы. Кроме того, генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил медалью "За помощь и милосердие" 15 медицинских сотрудников военного госпиталя.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, виктор горемыкин, воронеж
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Виктор Горемыкин, Воронеж
Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО
Замминистра обороны Горемыкин вручил награды участникам СВО
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замминистра обороны России, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими и членами их семей в Воронеже и вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, Горемыкин провел личный прием с военными, проходящими лечение в военном госпитале в Воронеже, членами их семей, а также наградил государственными и ведомственными наградами участников специальной военной операции.
«
"Он вручил 15 медалей "За отвагу", "За боевые отличия" военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, и передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу", - сказали в Минобороны.
"Поздравляю вас от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично с награждением боевыми наградами. Вы заслужили их в бою, продемонстрировав верность воинскому долгу, присяге, России. Вы настоящие патриоты и защитники Отечества. Вами гордится вся страна, близкие", - отметил замглавы оборонного ведомства, слова которого приводят в министерстве.
Горемыкин отметил, что все награжденные достойно выполнили воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.
В ходе личного приема с военнослужащими и членами их семей замминистра ответил на вопросы.
Кроме того, генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил медалью "За помощь и милосердие" 15 медицинских сотрудников военного госпиталя.
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