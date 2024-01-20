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"Законная цель": в США резко высказались о французских наемниках на Украине
"Законная цель": в США резко высказались о французских наемниках на Украине - РИА Новости, 20.01.2024
"Законная цель": в США резко высказались о французских наемниках на Украине
Иностранные наемники, воюющие на Украине, являются законной целью для российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со Sputnik. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:51
2024-01-20T10:51
2024-01-20T10:51
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на Украине, являются законной целью для российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со Sputnik."Если эти люди не просто наемники, а служащие во французской армии профессионалы, это (их уничтожение. — Прим. ред.) показывает, что Россия решила, что все воюющие на Украине законная цель", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что массовое уничтожение французских наемников сигнализирует о том, что Россия планомерно идет к достижению поставленных целей спецоперации."Россия приближается к окончательному решению украинского вопроса, к полному разрушению украинской армии. Это означает, что каждый — цель: украинские военные, иностранные наемники и любые члены армий НАТО на Украине", — заключил он.Минобороны России 17 января сообщило, что военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 человек. В МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту.В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются в том числе граждане Франции.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922446783.html
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в мире, россия, украина, франция, скотт риттер, вячеслав володин, вооруженные силы сша, нато, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Франция, Скотт Риттер, Вячеслав Володин, Вооруженные силы США, НАТО, Госдума РФ
"Законная цель": в США резко высказались о французских наемниках на Украине
Риттер назвал всех иностранных наемников на Украине законной целью для России