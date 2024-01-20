https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html

"Законная цель": в США резко высказались о французских наемниках на Украине

"Законная цель": в США резко высказались о французских наемниках на Украине - РИА Новости, 20.01.2024

"Законная цель": в США резко высказались о французских наемниках на Украине

Иностранные наемники, воюющие на Украине, являются законной целью для российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со Sputnik. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:51

2024-01-20T10:51

2024-01-20T10:51

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на Украине, являются законной целью для российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со Sputnik."Если эти люди не просто наемники, а служащие во французской армии профессионалы, это (их уничтожение. — Прим. ред.) показывает, что Россия решила, что все воюющие на Украине законная цель", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что массовое уничтожение французских наемников сигнализирует о том, что Россия планомерно идет к достижению поставленных целей спецоперации."Россия приближается к окончательному решению украинского вопроса, к полному разрушению украинской армии. Это означает, что каждый — цель: украинские военные, иностранные наемники и любые члены армий НАТО на Украине", — заключил он.Минобороны России 17 января сообщило, что военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 человек. В МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту.В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются в том числе граждане Франции.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922446783.html

https://ria.ru/20240120/situatsiya-1922473984.html

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в мире, россия, украина, франция, скотт риттер, вячеслав володин, вооруженные силы сша, нато, госдума рф