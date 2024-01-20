https://ria.ru/20240120/myanma-1922489671.html
СМИ: около 600 военных из Мьянмы перешли на территорию Индии
СМИ: около 600 военных из Мьянмы перешли на территорию Индии - РИА Новости, 20.01.2024
СМИ: около 600 военных из Мьянмы перешли на территорию Индии
Примерно 600 военных вооруженных сил Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами, сообщает индийский телеканал NDTV со... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:11
2024-01-20T12:11
2024-01-20T12:11
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Примерно 600 военных вооруженных сил Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники. "Около 600 солдат армии Мьянмы пересекли границу Индии в условиях ожесточенных столкновений. Как сообщили правительственные источники, они укрылись в округе Лавнгтлай штата Мизорам после того, как их лагеря были захвачены боевиками "Араканской армии" - этнической вооруженной группировки в штате Ракхайн на западе Мьянмы", - сообщает телеканал. Как отметили источники, власти Мизорама заявили о необходимости скорого возвращения на родину военнослужащих армии Мьянмы. С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, индия
СМИ: около 600 военных из Мьянмы перешли на территорию Индии
NDTV: около 600 военных из Мьянмы перешли на территорию Индии после столкновений
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Примерно 600 военных вооруженных сил Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами, сообщает индийский телеканал NDTV
со ссылкой на правительственные источники.
"Около 600 солдат армии Мьянмы
пересекли границу Индии в условиях ожесточенных столкновений. Как сообщили правительственные источники, они укрылись в округе Лавнгтлай штата Мизорам после того, как их лагеря были захвачены боевиками "Араканской армии" - этнической вооруженной группировки в штате Ракхайн на западе Мьянмы", - сообщает телеканал.
Как отметили источники, власти Мизорама заявили о необходимости скорого возвращения на родину военнослужащих армии Мьянмы.
С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране.
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