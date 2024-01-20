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Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы - РИА Новости, 20.01.2024
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09:50 20.01.2024
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Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы
Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы - РИА Новости, 20.01.2024
Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы
Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации Юрию Мазепе, брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, меру... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:50
2024-01-20T09:50
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации Юрию Мазепе, брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 44 миллиона гривен (более 117 тысяч долларов), сообщил адвокат Артем Крикун-Труш. В пятницу украинское издание "Страна" сообщала, что киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов). Ранее в пятницу агентство РБК-Украина сообщило о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили о задержании "еще трех участников преступной организации, в том числе брата организатора", в деле фигурируют 20 человек. "Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен", - приводит слова адвоката украинский телеканал "Общественное". По словам адвоката Тараса Пошиванюка, Юрия Мазепу подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает. При этом добавил, что Игорю Мазепе инкриминируют нарушение статьи 255 уголовного кодекса Украины "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней". "Это так называемая "воровская статья". Здесь выходит, что бизнесмен, инвестор почти приравнивается к "вору в законе", если проводить определенные аналогии. Мы не соглашаемся и будем разбивать подозрения допустимыми доказательствами, которые уже собраны", - сказал он.
https://ria.ru/20240116/ukraine-1921746281.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы

Суд на Украине арестовал брата банкира Мазепы по делу о преступной организации

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации Юрию Мазепе, брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 44 миллиона гривен (более 117 тысяч долларов), сообщил адвокат Артем Крикун-Труш.
В пятницу украинское издание "Страна" сообщала, что киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов). Ранее в пятницу агентство РБК-Украина сообщило о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили о задержании "еще трех участников преступной организации, в том числе брата организатора", в деле фигурируют 20 человек.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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"Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен", - приводит слова адвоката украинский телеканал "Общественное".
По словам адвоката Тараса Пошиванюка, Юрия Мазепу подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает. При этом добавил, что Игорю Мазепе инкриминируют нарушение статьи 255 уголовного кодекса Украины "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней".
"Это так называемая "воровская статья". Здесь выходит, что бизнесмен, инвестор почти приравнивается к "вору в законе", если проводить определенные аналогии. Мы не соглашаемся и будем разбивать подозрения допустимыми доказательствами, которые уже собраны", - сказал он.
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