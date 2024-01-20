https://ria.ru/20240120/mazepa-1922476390.html
Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы
Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы - РИА Новости, 20.01.2024
Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы
Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации Юрию Мазепе, брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, меру... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:50
2024-01-20T09:50
2024-01-20T09:50
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации Юрию Мазепе, брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 44 миллиона гривен (более 117 тысяч долларов), сообщил адвокат Артем Крикун-Труш. В пятницу украинское издание "Страна" сообщала, что киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов). Ранее в пятницу агентство РБК-Украина сообщило о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили о задержании "еще трех участников преступной организации, в том числе брата организатора", в деле фигурируют 20 человек. "Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен", - приводит слова адвоката украинский телеканал "Общественное". По словам адвоката Тараса Пошиванюка, Юрия Мазепу подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает. При этом добавил, что Игорю Мазепе инкриминируют нарушение статьи 255 уголовного кодекса Украины "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней". "Это так называемая "воровская статья". Здесь выходит, что бизнесмен, инвестор почти приравнивается к "вору в законе", если проводить определенные аналогии. Мы не соглашаемся и будем разбивать подозрения допустимыми доказательствами, которые уже собраны", - сказал он.
https://ria.ru/20240116/ukraine-1921746281.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914457705.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_8f8414f8b4dfb350cacae1ca4874fe8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы
Суд на Украине арестовал брата банкира Мазепы по делу о преступной организации
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации Юрию Мазепе, брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 44 миллиона гривен (более 117 тысяч долларов), сообщил адвокат Артем Крикун-Труш.
В пятницу украинское издание "Страна" сообщала, что киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов). Ранее в пятницу агентство РБК-Украина сообщило о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили о задержании "еще трех участников преступной организации, в том числе брата организатора", в деле фигурируют 20 человек.
На Украине арестовали судью по подозрению в помощи уклонистам
"Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен", - приводит слова адвоката украинский телеканал "Общественное".
По словам адвоката Тараса Пошиванюка, Юрия Мазепу подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает. При этом добавил, что Игорю Мазепе инкриминируют нарушение статьи 255 уголовного кодекса Украины "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней".
"Это так называемая "воровская статья". Здесь выходит, что бизнесмен, инвестор почти приравнивается к "вору в законе", если проводить определенные аналогии. Мы не соглашаемся и будем разбивать подозрения допустимыми доказательствами, которые уже собраны", - сказал он.
СМИ: суд на Украине продлил содержание под стражей депутату Рады Дубинскому