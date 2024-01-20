https://ria.ru/20240120/makhachkala-1922455935.html
В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов
В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов - РИА Новости, 20.01.2024
В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов
Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:10
2024-01-20T02:10
2024-01-20T02:10
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b28e5bb9c430377d6fa3bc598dc605f0.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания проводов загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного дома по улице Героев Дагестана. Позже последовала информация, что замыкание линии электропередачи привело к возгоранию кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. "Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240119/vzryv-1922447323.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d945aea349d6d5b0d35a19b991512fe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов
В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель двух многоквартирных домов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания проводов загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного дома по улице Героев Дагестана. Позже последовала информация, что замыкание линии электропередачи привело к возгоранию кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
Пять человек погибли после взрыва газа в частном доме в Махачкале
"Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано", - говорится в сообщении.