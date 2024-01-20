https://ria.ru/20240120/makhachkala-1922455935.html

В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов

В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов - РИА Новости, 20.01.2024

В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов

Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T02:10

2024-01-20T02:10

2024-01-20T02:10

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания проводов загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного дома по улице Героев Дагестана. Позже последовала информация, что замыкание линии электропередачи привело к возгоранию кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. "Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано", - говорится в сообщении.

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махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)