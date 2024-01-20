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В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов - РИА Новости, 20.01.2024
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02:10 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/makhachkala-1922455935.html
В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов
В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов - РИА Новости, 20.01.2024
В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов
Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:10
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происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания проводов загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного дома по улице Героев Дагестана. Позже последовала информация, что замыкание линии электропередачи привело к возгоранию кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. "Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель многоквартирных домов

В Махачкале ликвидировали открытое горение кровель двух многоквартирных домов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания проводов загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного дома по улице Героев Дагестана. Позже последовала информация, что замыкание линии электропередачи привело к возгоранию кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
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"Открытое горение кровель двух многоквартирных домов в Махачкале ликвидировано", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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