https://ria.ru/20240120/lodki-1922460437.html

В Британии предложили передать Киеву лодки мигрантов

В Британии предложили передать Киеву лодки мигрантов - РИА Новости, 20.01.2024

В Британии предложили передать Киеву лодки мигрантов

Представители организации, указывающей своей целью помощь Украине, обратились к правительству Великобритании с призывом передать киевским властям лодки, на... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T04:28

2024-01-20T04:28

2024-01-20T04:28

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Представители организации, указывающей своей целью помощь Украине, обратились к правительству Великобритании с призывом передать киевским властям лодки, на которых в королевство через Ла-Манш приплывают мигранты, однако эти плавательные средства часто находятся в плачевном состоянии, пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванного британского чиновника. "Правительство попросило отправить на Украину лодки, используемые мигрантами, чтобы переплыть канал и попасть в Британию", - пишет газета.По данным Telegraph, в ответ на запрос к британскому МВД британские чиновники указали на плохое состояние этих лодок и подчеркнули, что они не пригодны ни для перепродажи, ни для нового выхода в море, поскольку их материал тлеет и распадается, а моторы нуждаются в ремонте, от чего часто этим лодкам одна дорога на переработку и утилизацию. Несмотря на это, один из лидеров организации Алексаднр Кругляк утверждает, что лодки все равно могут найти применение, поскольку на Украине их перекрасят в камуфляжные цвета и отремонтируют, пишет издание. Как сообщил Telegraph представитель британского правительства, хоть Великобритания и поддерживает Украину, она не может передать Киеву не отвечающие нормам безопасности и просто опасные моторные лодки, которые "могут подвергнуть риску еще больше жизней". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231221/desantniki-1917121450.html

https://radiosputnik.ru/20240114/krynki-1921309562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, великобритания, нато