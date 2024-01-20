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Артиллеристы уничтожили два танка ВСУ высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/krasnopol-1922462559.html
Артиллеристы уничтожили два танка ВСУ высокоточными боеприпасами
Артиллеристы уничтожили два танка ВСУ высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 20.01.2024
Артиллеристы уничтожили два танка ВСУ высокоточными боеприпасами
Расчет 152-мм САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил два танка Т-64... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T05:36
2024-01-20T05:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 янв – РИА Новости. Расчет 152-мм САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил два танка Т-64 ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении обнаружили сосредоточение танков и военнослужащих ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-мм самоходных гаубиц с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил два танка Т-64 ВСУ.", - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили два танка ВСУ высокоточными боеприпасами

Расчет САУ "Мста-С" уничтожил два танка ВСУ боеприпасами "Краснополь"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил Россия
Артиллеристы вооруженных сил Россия - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил Россия. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 янв – РИА Новости. Расчет 152-мм САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил два танка Т-64 ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении обнаружили сосредоточение танков и военнослужащих ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-мм самоходных гаубиц с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил два танка Т-64 ВСУ.", - сообщили в Минобороны РФ.
Ярославские десантники овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском
05:02
В оборонном ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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