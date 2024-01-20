https://ria.ru/20240120/krasnopol-1922462559.html

Артиллеристы уничтожили два танка ВСУ высокоточными боеприпасами

Артиллеристы уничтожили два танка ВСУ высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 20.01.2024

Артиллеристы уничтожили два танка ВСУ высокоточными боеприпасами

Расчет 152-мм САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил два танка Т-64... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T05:36

2024-01-20T05:36

2024-01-20T05:36

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 янв – РИА Новости. Расчет 152-мм САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил два танка Т-64 ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении обнаружили сосредоточение танков и военнослужащих ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-мм самоходных гаубиц с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил два танка Т-64 ВСУ.", - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.

https://ria.ru/20240120/artemovsk-1922461245.html

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Максим Горбачев

россия, вооруженные силы украины, безопасность