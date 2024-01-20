https://ria.ru/20240120/kaliforniya-1922458186.html
В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов
В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов - РИА Новости, 20.01.2024
В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов
Вагоны поезда сошли с рельсов в небольшом городке в штате Калифорния, повредив несколько припаркованных авто, среди людей пострадавших нет, сообщила местная... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:09
2024-01-20T03:09
2024-01-20T03:09
в мире
калифорния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102039/85/1020398506_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_120a5aeea30cc790eb2dcc40595a9a1c.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вагоны поезда сошли с рельсов в небольшом городке в штате Калифорния, повредив несколько припаркованных авто, среди людей пострадавших нет, сообщила местная полиция. В соцсети Facebook* правоохранители Соноры уточняют, что в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что "несколько вагонов поезда сошли с рельсов". Как отмечается, из-за инцидента были повреждены несколько припаркованных автомобилей, однако о пострадавших людях сообщений не поступало. Судя по кадрам из соцсетей и местных СМИ, с рельсов сошли как минимум несколько цистерн, а одна из них и вовсе наклонилась на бок. Официально о том, что именно перевозил железнодорожный состав, не сообщается, известно лишь, что никакой опасной ситуации нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102039/85/1020398506_168:0:1945:1333_1920x0_80_0_0_3e0a5c603a33f347fcfdb3efe2b003cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния
В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов
Вагоны поезда сошли с рельсов в штате Калифорния, повредив несколько машин
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вагоны поезда сошли с рельсов в небольшом городке в штате Калифорния, повредив несколько припаркованных авто, среди людей пострадавших нет, сообщила местная полиция.
В соцсети Facebook* правоохранители Соноры уточняют, что в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что "несколько вагонов поезда сошли с рельсов". Как отмечается, из-за инцидента были повреждены несколько припаркованных автомобилей, однако о пострадавших людях сообщений не поступало.
Судя по кадрам из соцсетей и местных СМИ, с рельсов сошли как минимум несколько цистерн, а одна из них и вовсе наклонилась на бок. Официально о том, что именно перевозил железнодорожный состав, не сообщается, известно лишь, что никакой опасной ситуации нет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Пропал без вести". В США накинулись на Байдена из-за "Чернобыля в Огайо"