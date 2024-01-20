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В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов - РИА Новости, 20.01.2024
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03:09 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/kaliforniya-1922458186.html
В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов
В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов - РИА Новости, 20.01.2024
В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов
Вагоны поезда сошли с рельсов в небольшом городке в штате Калифорния, повредив несколько припаркованных авто, среди людей пострадавших нет, сообщила местная... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:09
2024-01-20T03:09
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вагоны поезда сошли с рельсов в небольшом городке в штате Калифорния, повредив несколько припаркованных авто, среди людей пострадавших нет, сообщила местная полиция. В соцсети Facebook* правоохранители Соноры уточняют, что в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что "несколько вагонов поезда сошли с рельсов". Как отмечается, из-за инцидента были повреждены несколько припаркованных автомобилей, однако о пострадавших людях сообщений не поступало. Судя по кадрам из соцсетей и местных СМИ, с рельсов сошли как минимум несколько цистерн, а одна из них и вовсе наклонилась на бок. Официально о том, что именно перевозил железнодорожный состав, не сообщается, известно лишь, что никакой опасной ситуации нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, калифорния
В мире, Калифорния
В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов

Вагоны поезда сошли с рельсов в штате Калифорния, повредив несколько машин

© AP Photo / Ric FrancisРабочие на железной дороге в США
Рабочие на железной дороге в США - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Ric Francis
Рабочие на железной дороге в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вагоны поезда сошли с рельсов в небольшом городке в штате Калифорния, повредив несколько припаркованных авто, среди людей пострадавших нет, сообщила местная полиция.
В соцсети Facebook* правоохранители Соноры уточняют, что в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что "несколько вагонов поезда сошли с рельсов". Как отмечается, из-за инцидента были повреждены несколько припаркованных автомобилей, однако о пострадавших людях сообщений не поступало.
Судя по кадрам из соцсетей и местных СМИ, с рельсов сошли как минимум несколько цистерн, а одна из них и вовсе наклонилась на бок. Официально о том, что именно перевозил железнодорожный состав, не сообщается, известно лишь, что никакой опасной ситуации нет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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