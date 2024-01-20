https://ria.ru/20240120/kaliforniya-1922458186.html

В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов

В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов - РИА Новости, 20.01.2024

В Калифорнии несколько цистерн сошли с рельсов

Вагоны поезда сошли с рельсов в небольшом городке в штате Калифорния, повредив несколько припаркованных авто, среди людей пострадавших нет, сообщила местная... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T03:09

2024-01-20T03:09

2024-01-20T03:09

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калифорния

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вагоны поезда сошли с рельсов в небольшом городке в штате Калифорния, повредив несколько припаркованных авто, среди людей пострадавших нет, сообщила местная полиция. В соцсети Facebook* правоохранители Соноры уточняют, что в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что "несколько вагонов поезда сошли с рельсов". Как отмечается, из-за инцидента были повреждены несколько припаркованных автомобилей, однако о пострадавших людях сообщений не поступало. Судя по кадрам из соцсетей и местных СМИ, с рельсов сошли как минимум несколько цистерн, а одна из них и вовсе наклонилась на бок. Официально о том, что именно перевозил железнодорожный состав, не сообщается, известно лишь, что никакой опасной ситуации нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, калифорния