На Украине заявили о разрушении инфраструктуры в Запорожской области
Власти Украины заявили о разрушении инфраструктуры в части Запорожской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, разрушены в результате взрывов, заявил назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, ряд прифронтовых населенных пунктов подверглись ударам, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.