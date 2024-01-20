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На Украине заявили о разрушении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/infrastruktura-1922481266.html
На Украине заявили о разрушении инфраструктуры в Запорожской области
На Украине заявили о разрушении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 20.01.2024
На Украине заявили о разрушении инфраструктуры в Запорожской области
Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, разрушены в результате взрывов, заявил назначенный Киевом... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:58
2024-01-20T10:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, разрушены в результате взрывов, заявил назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, ряд прифронтовых населенных пунктов подверглись ударам, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине заявили о разрушении инфраструктуры в Запорожской области

Власти Украины заявили о разрушении инфраструктуры в части Запорожской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, разрушены в результате взрывов, заявил назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, ряд прифронтовых населенных пунктов подверглись ударам, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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