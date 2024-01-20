https://ria.ru/20240120/gruzopotok-1922465965.html

Аналитик рассказал, на сколько снизился грузопоток через Суэцкий канал

Аналитик рассказал, на сколько снизился грузопоток через Суэцкий канал - РИА Новости, 20.01.2024

Аналитик рассказал, на сколько снизился грузопоток через Суэцкий канал

Грузопоток через Суэцкий канал на фоне военного конфликта в Красном море снизился на 40%, ситуация в дальнейшем будет иметь среднесрочные последствия, заявил... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T07:30

2024-01-20T07:30

2024-01-20T07:30

красное море

суэцкий канал

россия

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

экономика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Грузопоток через Суэцкий канал на фоне военного конфликта в Красном море снизился на 40%, ситуация в дальнейшем будет иметь среднесрочные последствия, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров. "Ликвидировать угрозы с их стороны (хуситов - ред.), заведя военные корабли в Баб-эль-Мандеб, не получится, что американские удары и показали. Поэтому ситуация эта будет иметь как минимум среднесрочные последствия. Экономический эффект уже виден: грузопоток через Суэц упал на 40%. Морской импорт в Европу упал до рекордно низких показателей - ниже, чем во время ковида. Подскочила стоимость фрахта", – сказал Наджаров. Кроме того, он отметил, что угроза со стороны хуситов гораздо серьезнее, чем сомалийские пираты, которые промышляли в начале XXI века. В отличии от вторых, хуситы - это полноценная военная сила, не банды или ряд банд, как на сомалийском побережье, а настоящая армия. Наджаров подчеркнул, что крупнейшие страховщики отказываются застраховывать суда, которые идут через Баб-эль-Мандебский пролив, который разделяет юго-западную часть Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточную часть Африки (Джибути и Эритрею). В первую очередь эскалация конфликта скажется на Египте и европейских странах. При этом в компании Asia Import Group считают, что влияние на судоходство военного конфликта в Красном море и нападения на суда сомалийских пиратов в начале XXI века практически равноценно. Однако реакция компаний, страхующих суда, остается непонятной. "Возможно, они значительно увеличат цены на страхование кораблей, следующих через Суэцкий канал", – добавили в Asia Import Group. Альтернативный маршрут Суэцкому каналу В компании подчеркнули РИА Новости, что все больше судоходных компаний выбирают альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды, таким образом огибая полностью Африку. "Интересно, что даже судоходные компании из стран, которые никак не связаны с Израилем и США, решают перестраховаться и не следовать через Суэцкий канал. Казалось бы, к примеру, китайским кораблям ничего не грозит. Но они все чаще теперь выбирают маршрут вокруг Африки", – отметили в компании. Альтернативный маршрут увеличивает транспортировку грузов как минимум на 10 дней, а стоимость примерно на 1 тысячу долларов. По мнению Asia Import Group, мировое судоходство, безусловно, может серьезно пострадать из-за обострившейся ситуации. Через Красное море шло около 30% мировых контейнерных перевозок. Ранее руководитель "ПЭК: GLOBAL" Антон Буянов сообщал РИА Новости, что военный конфликт в Красном море почти не отразился на стоимости и сроках доставки грузов в Россию. О ситуации в Красном море Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий - CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd - временно приостановили доставку через Суэцкий канал. Накануне председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов сообщал, что морские сервисы группы через Суэцкий канал работают в штатном режиме, компания продолжает выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута следования с обеспечением безопасности мореплавания. При этом "Совкомфлот" выполняет отдельные рейсы в Красном море согласно протоколу безопасности. Компания следит за развитием ситуации и оценивает риски, при необходимости разрабатываются альтернативные маршруты следования судов. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судоходство в акватории Красного моря остается достаточно активным. Также судоходство продолжается и через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал.

https://ria.ru/20240119/ataka-1922240479.html

https://ria.ru/20240119/neft-1922395895.html

https://ria.ru/20240114/sudokhodstvo-1921300844.html

красное море

суэцкий канал

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

красное море, суэцкий канал, россия, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, экономика