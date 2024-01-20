https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 20.01.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T00:10

2024-01-20T00:10

2024-01-20T00:15

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие массированного обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан по улице Кирова и улице Пушкинская", - написал Приходько.Позже мэр написал, что сотрудница скорой медицинской помощи пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки, он не уточнил, входит ли она в число троих раненых.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240119/obstrel-1922429906.html

горловка

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Максим Горбачев

горловка, вооруженные силы украины, происшествия, россия