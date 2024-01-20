https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 20.01.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T00:10
2024-01-20T00:10
2024-01-20T00:15
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие массированного обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан по улице Кирова и улице Пушкинская", - написал Приходько.Позже мэр написал, что сотрудница скорой медицинской помощи пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки, он не уточнил, входит ли она в число троих раненых.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240119/obstrel-1922429906.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека