https://ria.ru/20240120/dukovany-1922450455.html

На чешской АЭС "Дукованы" началась плановая остановка энергоблока

На чешской АЭС "Дукованы" началась плановая остановка энергоблока - РИА Новости, 20.01.2024

На чешской АЭС "Дукованы" началась плановая остановка энергоблока

На старейшей чешской АЭС "Дукованы" (расположена на юго-востоке страны, запущена в 1985-1987 годах) в пятницу началась плановая остановка третьего энергоблока,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T00:21

2024-01-20T00:21

2024-01-20T00:21

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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. На старейшей чешской АЭС "Дукованы" (расположена на юго-востоке страны, запущена в 1985-1987 годах) в пятницу началась плановая остановка третьего энергоблока, во время которой будет произведена частичная замена топлива, а также проведены необходимые технико-эксплуатационные работы, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек. "Остановка третьего энергоблока АЭС "Дукованы" носит плановый характер. Пришло время заменить часть топлива и провести ремонтно-технические работы для поддержания эксплуатации всех компонентов станции в надлежащем состоянии", - сказал Бездек. По словам пресс-секретаря, третий энергоблок вновь будет запущен в апреле. Все три остальных энергоблока АЭС "Дукованы" продолжают работать. На обеспечении потребителей электроэнергией остановка третьего блока не скажется. К наиболее трудоемким и технически сложным операциям во время остановки энергоблока относятся проверка герметичности теплообменных поверхностей парогенераторов, общее техническое обслуживание двух из шести главных циркуляционных насосов, генеральная ревизия одного из дизель-генераторов, а также проверка парогенераторов, лопатки и оборудования обеих турбомашин. Энергетики также заменят распределительные щиты блочных секций. В Чехии действуют две АЭС – "Дукованы", а также "Темелин" (на юго-западе страны), обе построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах. Она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. На АЭС "Дукованы" запланировано строительство нового энергоблока. Его создание будет поручено победителю проходящего в настоящее время тендера, в котором участвуют американская компания Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. Российская госкорпоорация "Росатом", а также китайская компания China General Nuclear Power были исключены в 2021 году правительством Чехии из тендера по соображениям безопасности. В 2024 году сменятся поставщики топлива для чешских АЭС. До сих пор его для обеих станций поставляла топливная дивизия "Росатома", компания ТВЭЛ. Теперь для АЭС "Дукованы" топливо будет поставлять компания Westinghouse, а для АЭС "Темелин" - два поставщика, Westinghouse и французская фирма Framatome. Причина замены поставщиков всё та же - соображения безопасности.

https://ria.ru/20221015/aes-1824349947.html

https://ria.ru/20210930/aes-1752506637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, чехия