https://ria.ru/20240120/dnr-1922450889.html
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.01.2024
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T00:27
2024-01-20T00:27
2024-01-20T00:27
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов на донецком направлении. Два обстрела на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 40 различных боеприпасов. Согласно информации представительства, поступила информация о ранении одного человека.
https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов