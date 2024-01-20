https://ria.ru/20240120/dnr-1922450889.html

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.01.2024

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T00:27

2024-01-20T00:27

2024-01-20T00:27

специальная военная операция на украине

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россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов на донецком направлении. Два обстрела на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 40 различных боеприпасов. Согласно информации представительства, поступила информация о ранении одного человека.

https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html

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украина

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Максим Горбачев

донецкая народная республика, украина, россия, происшествия