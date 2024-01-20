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Биография Владимира Дашкевича

Биография Владимира Дашкевича - РИА Новости, 20.01.2024

Биография Владимира Дашкевича

Советский и российский композитор Владимир Сергеевич Дашкевич родился 20 января 1934 года в Москве. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T00:32

2024-01-20T00:32

2024-01-20T00:32

справки

москва

владимир дашкевич

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Советский и российский композитор Владимир Сергеевич Дашкевич родился 20 января 1934 года в Москве. Семья его отца принадлежала к старинному дворянскому роду. Во время революции отец будущего композитора примкнул к большевикам, порвав все связи с родственниками. В 1938 году по ложному доносу Сергей Дашкевич был осужден за антисоветскую пропаганду – на свободу он вышел только в 1954 году. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) семью будущего композитора эвакуировали в Ижевск. Здесь благодаря матери, поступившей работать секретарем в музыкальную школу, Владимир Дашкевич получил свое первое представление о музыке – его поразил детский хор, разучивавший песню "Со вьюном я хожу".В 1943 году семья вернулась в Москву. В девять лет Дашкевич начал обучение игре на фортепиано. В музыкальной школе он пробыл недолго – педагоги явно дали понять, что у мальчика нет нужных для пианиста способностей. Однако главное от занятий он получил - это знание нотной грамоты.В школьные годы музыка все активнее стала входить в жизнь Владимира Дашкевича. Этому способствовало посещение Большого театра, где будущий композитор познакомился с шедеврами русской и европейской оперы.Поступив в Московский институт тонких химических технологий им М.В. Ломоносова (сейчас в составе МИРЭА - Российского технологического университета) в 1950 году, Дашкевич не оставил своего увлечения музыкой: благодаря пианино, полученному от соседей, он не только вспомнил нотную грамоту, но и стал писать музыкальные произведения собственного сочинения. Из-за своего увлечения, отнимавшее много времени, Дашкевич едва не распрощался с перспективой получить высшее образование, однако сдал все необходимые экзамены и был восстановлен в институте.В 1956 году Владимир Дашкевич окончил Московский институт тонких химических технологий, получив диплом инженера-химика, и начал работать на Московском заводе резиновых изделий "Сангигиена" (сейчас завод "Вулкан").Параллельно с работой Дашкевич посещал семинары самодеятельных композиторов при Московском союзе композиторов, где занимался под руководством Филиппа Гершковича и Николая Каретникова.В 1959 году Дашкевич окончательно решил связать свою жизнь с музыкой и стал готовиться к вступительным экзаменам в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского под руководством преподавателя Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (сейчас Российская академия музыки имени Гнесиных) Валентины Таранущенко. Однако поступить не смог и отнес документы в Институт имени Гнесиных. Будучи студентом заочного отделения, Дашкевич сначала продолжал работать на заводе, где к тому времени стал уже старшим инженером, потом устроился педагогом по фортепиано в дом культуры "Новатор".Во время учебы в институте Владимиру Дашкевичу преподавал известный композитор Арам Хачатурян. В этот период были созданы первые большие работы – симфония и оратория "Фауст".В 1964 году Дашкевич окончил Институт имени Гнесиных по классу композиции с отличием и стал там же преподавать анализ музыкальных произведений для студентов первого и второго курсов.В 1965 году Владимир Дашкевич получил первый заказ – написать музыку к мультфильму "Медвежонок на дороге" режиссера Расы Страутмане. В том же году он создал музыку к киносказке "Царевна" Михаила Юзовского. В 1967 году он продолжил сотрудничество с режиссером, написав музыку к его новогодней комедии "На два часа раньше". В 1971 году режиссер Николай Рашеев заказал у Дашкевича музыку к фильму "Бумбараш", а в 1973 году композитор был приглашен Яковом Сегелем для создания музыки к картине для детей "Капля в море". В этом фильме впервые прозвучала его знаменитая "сказочная тема", которая приобрела широкую известность, благодаря телепередаче "В гостях у сказки", музыкальной заставкой которой она стала. Эта мелодия также использовалась в различных сюжетах "Ералаша", а в 1982 году - в фильме-сказке "Там, на неведомых дорожках...".Музыка Владимира Дашкевича звучит в таких фильмах и сериалах, как "Красавец-мужчина" (1978) Маргариты Микаэлян, "Ярославна, королева Франции" Игоря Масленникова (1978), "Клоун" Натальи Збандут (1980), "Там, на неведомых дорожках…" Михаила Юзовского (1982), "Пеппи Длинныйчулок" Маргариты Микаэлян (1984), "Плюмбум, или Опасная игра" Вадима Абдрашитова (1986), "Собачье сердце" Владимира Бортко (1988), "Роковые яйца" Сергея Ломкина (1995), "Вор" Павла Чухрая (1997), "Ворошиловский стрелок" Станислава Говорухина (1999), "Русские деньги" Игоря Масленникова (2006), "Три сестры" Юрия Грымова (2017) и др. Наибольшую известность композитору принесла музыка к циклу телефильмов Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе (1979-1986) и мелодраме этого же режиссера "Зимняя вишня" (1985-1995).Следуя заветам Хачатуряна не пренебрегать работой в театре, Дашкевич плодотворно сотрудничал с театральными режиссерами, начиная с середины 1960-х годов. Он написал музыку к спектаклям "Синяя птица" Михаила Левитина (Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР имени Ленинского комсомола, 1965) и "Аттракционы" Феликса Бермана (Московский государственный театр имени Ленинского комсомола (сейчас Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"), 1965), постановкам Леонида Хейфеца "Смерть Ивана Грозного" (1966), "Часовщик и курица" (1967), "Тайное общество" (1968) и "Дядя Ваня" (1969), увидевшим свет на сцене Центрального театра Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской Армии). В общей сложности Владимир Дашкевич написал музыку более чем к 80 спектаклям. В Московском театре "Современник" при его участии были поставлены такие спектакли, как "Валентин и Валентина" (1971), "Провинциальные анекдоты" (1974) и "Лорензаччо" (1980) Валерия Фокина, "Риск" (1984) Валерия Фокина и Галины Волчек, "Обратная связь" (1977) и "Мы едем, едем, едем…" Галины Волчек (1996); в Московском драматическом театре на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной) - "Женитьба" Анатолия Эфроса (1975); в МХАТе (ныне МХТ имени А.П. Чехова) -"Призраки среди нас" Владимира Прудкина (1984), "Кабала святош" Адольфа Шапиро (1988); в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского - "Мертвые души" Сергея Арцибашева (2005), в Московском академическом театре сатиры -"Хотим сыграть Мольера" Александра Ширвиндта (2019). В Московском театре "Эрмитаж" Владимир Дашкевич создал музыку для спектаклей Михаила Левитина "Когда мы отдыхали…" (1978), "Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов" (1982), "Мы собрались здесь" (1986), "Сонечка и Казанова" (1996), "Зойкина квартира" (1998), "Эрендира и ее бабка" ("Снимок бога", 2000), "Уроки русского по Михаилу Жванецкому" (2001), "Под кроватью" (2002), "Азеф" (2003), "Изверг" (2003), "Пир во время ЧЧЧумы. Фрагменты" (2005), "Тайные записки тайного советника" (2009), "Кураж" (2012), "Свадьба Кречинского" (2016), "Дон Кихот" (2017), "Цари" (2018), "Меня нет дома" (2019) и др. В Московской театре Et Cetera идет спектакль Алексея Серова "Тайна матушки Мэлкин", в котором звучит музыка Владимира Дашкевича. Владимир Дашкевич – автор опер "Клоп" (1980), "Ревизор" (2007), "Двенадцать" (2017), "Жить не по лжи" (2020); мюзиклов "Бумбараш" (1973), "Пеппи Длинныйчулок" (1980), "Роковые яйца" (1990), "Иван Чонкин" (2007); большого числа симфонических и камерных произведений: девяти симфоний (в том числе Четвертой симфонии "Реквиема" на стихи Анны Ахматовой для солиста, хора и оркестра (1988) и Пятой симфонии "Сохрани мою речь" на стихи Осипа Мандельштама для солиста и оркестра (1989); трех вокальных циклов ("Жил Александр Герцевич" на слова Осипа Мандельштама (1995), "19 октября" на стихи Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого, Юлия Кима, Александра Пушкина (2002) и "Сатиры" на стихи Ганса Энценсбергера, Юлия Кима (2003)); двух струнных квартетов (2000-2001); сонаты для виолончели и фортепиано (редакция 2003). Совместно с певицей Еленой Камбуровой Дашкевич создал цикл музыкальных произведений на стихи поэтов Серебряного века.В 2013 года в издательстве "Русский шахматный дом" вышла книга Владимира Дашкевича "Великое культурное одичание". Кроме того, композитор является автором книг и статей по теории музыки - "Интономика", "Ладовая поляризация", "Теория интонации" и др. Владимир Дашкевич является членом Гильдии композиторов Союза кинематографистов Российской Федерации, членом Российской академии кинематографических искусств "Ника", членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002). За свою творческую деятельность Владимир Дашкевич удостоен Государственной премии СССР (1991). Является лауреатом национальной кинематографической премии "Ника" (1997, 2017), призер Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" (приз за лучшую музыку к фильму имени Микаэла Таривердиева, 1998). Владимир Дашкевич женат, у него есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, владимир дашкевич