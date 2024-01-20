https://ria.ru/20240120/boepripasy-1922454234.html

В США хотят выделить дополнительные деньги на закупку снарядов, пишут СМИ

В США хотят выделить дополнительные деньги на закупку снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024

В США хотят выделить дополнительные деньги на закупку снарядов, пишут СМИ

Американские законодатели и лоббисты продвигают выделение дополнительных денег на закупку боеприпасов для нужд военных США из-за активного использования... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T01:31

2024-01-20T01:31

2024-01-20T01:31

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украина

сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

тайвань

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американские законодатели и лоббисты продвигают выделение дополнительных денег на закупку боеприпасов для нужд военных США из-за активного использования ресурсов в борьбе с правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) в Красном море, сообщает газета Politico. "Законодатели продавливают еще больше денег на ракеты в разгар противостояния в Красном море", - говорится в публикации. По данным издания, ряд конгрессменов, лоббистов, а также Военно-морские силы США стремятся включить дополнительные средства в запрос президента страны Джо Байдена на цели нацбезопасности, который обсуждается в сенате в рамках сделки по выделению дополнительной помощи Украине и усилению защиты американской границы. Отмечается, что из-за высокой интенсивности использования дорогостоящих боеприпасов в Красном море, у американских военных иссякают запасы вооружений, которые могут потребоваться в возможном противостоянии с Китаем из-за Тайваня. Как указывает газета, подобные попытки еще больше увеличить пакет дополнительного финансирования угрожают перспективам его принятия, с учетом и без того затянувшихся переговоров на Капитолийском холме. ​​Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море из-за его атак на связанные с Израилем или идущие в его порты корабли. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240119/krym-1922381101.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html

https://ria.ru/20240117/tayvan-1921849623.html

украина

сша

красное море

тайвань

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, красное море, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене, тайвань, йемен