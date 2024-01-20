https://ria.ru/20240120/artemovsk-1922461245.html

Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 20.01.2024

Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

Штурмовые группы ярославских десантников взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T05:02

2024-01-20T05:02

2024-01-20T08:40

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922471145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd9b071d3ab6c8ee9fb74b201bc93c63.jpg

ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Штурмовые группы ярославских десантников взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны."Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы "крылатой пехоты" атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что опорный пункт обнаружили с помощью беспилотника. Переданные координаты позволили нанести удар артиллерией и FPV-дронами, после чего штурмовики захватили и зачистили объект.Как сообщили в Минобороны в пятницу, за неделю на Донецком направлении Украина потеряла 1880 военнослужащих убитыми и раненными, а также 17 танков.

https://ria.ru/20240119/grad-1922241923.html

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ярославские десантники овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска Штурмовые группы ярославских десантников овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны России. 2024-01-20T05:02 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

артемовск, россия, вооруженные силы украины, безопасность