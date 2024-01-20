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Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском
Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 20.01.2024
Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском
Штурмовые группы ярославских десантников взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T05:02
2024-01-20T05:02
2024-01-20T08:40
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ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Штурмовые группы ярославских десантников взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны."Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы "крылатой пехоты" атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что опорный пункт обнаружили с помощью беспилотника. Переданные координаты позволили нанести удар артиллерией и FPV-дронами, после чего штурмовики захватили и зачистили объект.Как сообщили в Минобороны в пятницу, за неделю на Донецком направлении Украина потеряла 1880 военнослужащих убитыми и раненными, а также 17 танков.
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Ярославские десантники овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска
Штурмовые группы ярославских десантников овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны России.
2024-01-20T05:02
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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артемовск, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском
Штурмовые группы десантников овладели опорным пунктом ВСУ под Артемовском