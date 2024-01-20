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Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 20.01.2024 (обновлено: 08:40 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/artemovsk-1922461245.html
Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском
Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 20.01.2024
Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском
Штурмовые группы ярославских десантников взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T05:02
2024-01-20T08:40
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Штурмовые группы ярославских десантников взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны."Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы "крылатой пехоты" атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что опорный пункт обнаружили с помощью беспилотника. Переданные координаты позволили нанести удар артиллерией и FPV-дронами, после чего штурмовики захватили и зачистили объект.Как сообщили в Минобороны в пятницу, за неделю на Донецком направлении Украина потеряла 1880 военнослужащих убитыми и раненными, а также 17 танков.
https://ria.ru/20240119/grad-1922241923.html
артемовск
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Ярославские десантники овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска
Штурмовые группы ярославских десантников овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны России.
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артемовск, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

Штурмовые группы десантников овладели опорным пунктом ВСУ под Артемовском

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Штурмовые группы ярославских десантников взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы "крылатой пехоты" атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что опорный пункт обнаружили с помощью беспилотника. Переданные координаты позволили нанести удар артиллерией и FPV-дронами, после чего штурмовики захватили и зачистили объект.
Как сообщили в Минобороны в пятницу, за неделю на Донецком направлении Украина потеряла 1880 военнослужащих убитыми и раненными, а также 17 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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