https://ria.ru/20240120/antalya-1922545699.html

На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ

На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024

На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ

Еще два тела нашли на пляжах в турецкой провинции Анталья, это четвертый случай за неделю, пишет газета Cumhuriyet. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T20:47

2024-01-20T20:47

2024-01-20T21:10

туризм

анталья (провинция)

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_97c0aa8a1e2d92b65d96660ffac5642d.jpg

СТАМБУЛ, 20 янв — РИА Новости. Еще два тела нашли на пляжах в турецкой провинции Анталья, это четвертый случай за неделю, пишет газета Cumhuriyet. "Тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Одновременно тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот", — говорится в сообщении.Отмечается, что оба тела сильно разложились, на них только шорты и обувь. Трупы направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. Ранее сегодня на пляже в районе Кадрие нашли тело молодой девушки. В четверг СМИ сообщили об обнаружении останков девочки возрастом около десяти лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже тела без головы и правой руки, пол установить не удалось из-за разложения тела. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями об этих инцидентах.

https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), турция, в мире