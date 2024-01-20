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На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ
На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024
На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ
Еще два тела нашли на пляжах в турецкой провинции Анталья, это четвертый случай за неделю, пишет газета Cumhuriyet. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T20:47
2024-01-20T20:47
2024-01-20T21:10
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СТАМБУЛ, 20 янв — РИА Новости. Еще два тела нашли на пляжах в турецкой провинции Анталья, это четвертый случай за неделю, пишет газета Cumhuriyet. "Тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Одновременно тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот", — говорится в сообщении.Отмечается, что оба тела сильно разложились, на них только шорты и обувь. Трупы направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. Ранее сегодня на пляже в районе Кадрие нашли тело молодой девушки. В четверг СМИ сообщили об обнаружении останков девочки возрастом около десяти лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже тела без головы и правой руки, пол установить не удалось из-за разложения тела. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями об этих инцидентах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), турция, в мире
Туризм, Анталья (провинция), Турция, В мире
На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ
Cumhuriyet: еще два тела обнаружили в Анталье, это четвертый случай за неделю