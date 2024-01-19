https://ria.ru/20240119/zemletryasenie-1922439144.html

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 19.01.2024

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Ширванском районе (юго-восток Азербайджана – ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили РИА Новости в пресс-службе Республиканского центра... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T21:37

2024-01-19T21:37

2024-01-19T21:37

в мире

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

БАКУ, 19 янв – РИА Новости. В Ширванском районе (юго-восток Азербайджана – ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили РИА Новости в пресс-службе Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. "На юго-востоке Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр толчков был зарегистрирован в Ширванском районе", — сообщили в центре. По словам очевидцев, землетрясение ощущалось и в некоторых прилегающих районах.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан