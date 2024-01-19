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В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 19.01.2024
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Ширванском районе (юго-восток Азербайджана – ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили РИА Новости в пресс-службе Республиканского центра... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T21:37
2024-01-19T21:37
2024-01-19T21:37
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БАКУ, 19 янв – РИА Новости. В Ширванском районе (юго-восток Азербайджана – ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили РИА Новости в пресс-службе Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. "На юго-востоке Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр толчков был зарегистрирован в Ширванском районе", — сообщили в центре. По словам очевидцев, землетрясение ощущалось и в некоторых прилегающих районах.
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в мире, азербайджан
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1
На юго-востоке Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1
БАКУ, 19 янв – РИА Новости. В Ширванском районе (юго-восток Азербайджана – ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили РИА Новости в пресс-службе Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.
"На юго-востоке Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр толчков был зарегистрирован в Ширванском районе", — сообщили в центре.
По словам очевидцев, землетрясение ощущалось и в некоторых прилегающих районах.
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