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Замсоветника Байдена по нацбезопасности покинет свой пост, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
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01:21 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/zamsovetnika-1922233681.html
Замсоветника Байдена по нацбезопасности покинет свой пост, пишут СМИ
Замсоветника Байдена по нацбезопасности покинет свой пост, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
Замсоветника Байдена по нацбезопасности покинет свой пост, пишут СМИ
Заместитель советника президента США по национальной безопасности в вопросах международной экономики Майк Пайл в ближайшие недели покинет свой пост, сообщает... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T01:21
2024-01-19T01:21
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Заместитель советника президента США по национальной безопасности в вопросах международной экономики Майк Пайл в ближайшие недели покинет свой пост, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Майк Пайл, являющийся старшим экономическим помощником в администрации президента Джо Байдена, готовится оставить свой пост в ближайшие недели", - говорится в публикации. Как отмечается, Пайл выступал в роли переговорщика от США в рамках многосторонних саммитов с участием Вашингтона, включая "Большую семерку" (G7) и "Двадцатку" (G20). Он присоединился к администрации Байдена в 2021 году, оставив супругу и детей в Нью-Йорке. Сначала он работал в роли главного экономического помощника вице-президента Камалы Харрис, а уже затем перешел к команду американского лидера. По данным издания, уход из Белого дома связан с планами Пайла вернуться обратно в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к семье.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Замсоветника Байдена по нацбезопасности покинет свой пост, пишут СМИ

Bloomberg: замсоветника Байдена по нацбезопасности Майк Пайл покинет свой пост

© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKI
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Заместитель советника президента США по национальной безопасности в вопросах международной экономики Майк Пайл в ближайшие недели покинет свой пост, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Майк Пайл, являющийся старшим экономическим помощником в администрации президента Джо Байдена, готовится оставить свой пост в ближайшие недели", - говорится в публикации.
Как отмечается, Пайл выступал в роли переговорщика от США в рамках многосторонних саммитов с участием Вашингтона, включая "Большую семерку" (G7) и "Двадцатку" (G20). Он присоединился к администрации Байдена в 2021 году, оставив супругу и детей в Нью-Йорке. Сначала он работал в роли главного экономического помощника вице-президента Камалы Харрис, а уже затем перешел к команду американского лидера.
По данным издания, уход из Белого дома связан с планами Пайла вернуться обратно в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к семье.
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