https://ria.ru/20240119/zamsovetnika-1922233681.html

Замсоветника Байдена по нацбезопасности покинет свой пост, пишут СМИ

Замсоветника Байдена по нацбезопасности покинет свой пост, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024

Замсоветника Байдена по нацбезопасности покинет свой пост, пишут СМИ

Заместитель советника президента США по национальной безопасности в вопросах международной экономики Майк Пайл в ближайшие недели покинет свой пост, сообщает... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T01:21

2024-01-19T01:21

2024-01-19T01:21

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Заместитель советника президента США по национальной безопасности в вопросах международной экономики Майк Пайл в ближайшие недели покинет свой пост, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Майк Пайл, являющийся старшим экономическим помощником в администрации президента Джо Байдена, готовится оставить свой пост в ближайшие недели", - говорится в публикации. Как отмечается, Пайл выступал в роли переговорщика от США в рамках многосторонних саммитов с участием Вашингтона, включая "Большую семерку" (G7) и "Двадцатку" (G20). Он присоединился к администрации Байдена в 2021 году, оставив супругу и детей в Нью-Йорке. Сначала он работал в роли главного экономического помощника вице-президента Камалы Харрис, а уже затем перешел к команду американского лидера. По данным издания, уход из Белого дома связан с планами Пайла вернуться обратно в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к семье.

https://ria.ru/20240118/pomosch-1922222526.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден