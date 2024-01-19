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МИД России в переговорах с ХАМАС сделал акцент на освобождении заложников - РИА Новости, 19.01.2024
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16:28 19.01.2024 (обновлено: 16:36 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/zalozhnik-1922380380.html
МИД России в переговорах с ХАМАС сделал акцент на освобождении заложников
МИД России в переговорах с ХАМАС сделал акцент на освобождении заложников - РИА Новости, 19.01.2024
МИД России в переговорах с ХАМАС сделал акцент на освобождении заложников
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе беседы с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком акцентировал необходимость освобождения захваченных палестинскими... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:28
2024-01-19T16:36
в мире
россия
хамас
михаил богданов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе беседы с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком акцентировал необходимость освобождения захваченных палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан, заявили в МИД России."С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – А.Козлова, А.Лобанова и А.Труфанова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В МИД добавили, что в ходе беседы основное внимание было уделено "продолжающемуся противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта", на фоне которого гуманитарный кризис в секторе Газа "достиг катастрофических масштабов".
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в мире, россия, хамас, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, ХАМАС, Михаил Богданов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России в переговорах с ХАМАС сделал акцент на освобождении заложников

МИД РФ в переговорах с делегацией ХАМАС сделал акцент на освобождении заложников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе беседы с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком акцентировал необходимость освобождения захваченных палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан, заявили в МИД России.
"С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – А.Козлова, А.Лобанова и А.Труфанова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД добавили, что в ходе беседы основное внимание было уделено "продолжающемуся противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта", на фоне которого гуманитарный кризис в секторе Газа "достиг катастрофических масштабов".
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В миреРоссияХАМАСМихаил БогдановОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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