https://ria.ru/20240119/yemen-1922279698.html

Российским судам в Красном море ничего не угрожает, заявили хуситы

Российским судам в Красном море ничего не угрожает, заявили хуситы - РИА Новости, 19.01.2024

Российским судам в Красном море ничего не угрожает, заявили хуситы

Хуситы не будут препятствовать движению российских судов в Красном море, заявил член политбюро йеменского движения "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бахити в интервью... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:00

2024-01-19T11:00

2024-01-19T12:00

в мире

красное море

россия

китай

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136967/44/1369674400_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_74cd73d716819ed7598e8bac7ecd5826.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Хуситы не будут препятствовать движению российских судов в Красном море, заявил член политбюро йеменского движения "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бахити в интервью "Известиям"."Йеменское движение "Ансар Алла" наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море. Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает", — сказал он.Аль-Бахити добавил, что хуситы готовы обеспечивать безопасность прохода кораблей России и Китая в Красном море.Как свидетельствуют данные сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, которые проанализировали РИА Новости, в Красном море сохраняется активное судоходство, там сейчас насчитывается более 250 судов.В то же время четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий — CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd — временно приостановили доставку грузов через Суэцкий канал.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.

https://ria.ru/20240119/kritika-1922246581.html

https://ria.ru/20240119/ataka-1922240479.html

https://ria.ru/20240118/yemen-1922167902.html

красное море

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, россия, китай, военная операция сша и британии в йемене