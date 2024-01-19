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Путин назначил Николая Ноздрева послом в Японии - РИА Новости, 19.01.2024
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16:53 19.01.2024 (обновлено: 17:02 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/yaponiya-1922387565.html
Путин назначил Николая Ноздрева послом в Японии
Путин назначил Николая Ноздрева послом в Японии - РИА Новости, 19.01.2024
Путин назначил Николая Ноздрева послом в Японии
Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Японии Николая Ноздрева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:53
2024-01-19T17:02
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михаил галузин
геннадий овечко
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Японии Николая Ноздрева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Ноздрев возглавлял третий департамент Азии МИД России."Назначить Ноздрева Николая Станиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Японии", - говорится в документе.В ноябре 2022 года посол РФ в Японии Михаил Галузин был освобожден от обязанностей и назначен на должность замглавы МИД. С тех пор российское диппредставительство в Токио возглавлял временный поверенный Геннадий Овечко.
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в мире, россия, япония, владимир путин, азия, михаил галузин, геннадий овечко
В мире, Россия, Япония, Владимир Путин, Азия, Михаил Галузин, Геннадий Овечко
Путин назначил Николая Ноздрева послом в Японии

Путин назначил Николая Ноздрева послом РФ в Японии

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииНиколай Ноздрев
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Николай Ноздрев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Японии Николая Ноздрева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Ноздрев возглавлял третий департамент Азии МИД России.
«
"Назначить Ноздрева Николая Станиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Японии", - говорится в документе.
В ноябре 2022 года посол РФ в Японии Михаил Галузин был освобожден от обязанностей и назначен на должность замглавы МИД. С тех пор российское диппредставительство в Токио возглавлял временный поверенный Геннадий Овечко.
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В миреРоссияЯпонияВладимир ПутинАзияМихаил ГалузинГеннадий Овечко
 
 
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