https://ria.ru/20240119/yaponiya-1922387565.html
Путин назначил Николая Ноздрева послом в Японии
Путин назначил Николая Ноздрева послом в Японии - РИА Новости, 19.01.2024
Путин назначил Николая Ноздрева послом в Японии
Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Японии Николая Ноздрева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:53
2024-01-19T16:53
2024-01-19T17:02
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Японии Николая Ноздрева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Ноздрев возглавлял третий департамент Азии МИД России."Назначить Ноздрева Николая Станиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Японии", - говорится в документе.В ноябре 2022 года посол РФ в Японии Михаил Галузин был освобожден от обязанностей и назначен на должность замглавы МИД. С тех пор российское диппредставительство в Токио возглавлял временный поверенный Геннадий Овечко.
https://ria.ru/20240119/kisida-1922247449.html
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в мире, россия, япония, владимир путин, азия, михаил галузин, геннадий овечко
В мире, Россия, Япония, Владимир Путин, Азия, Михаил Галузин, Геннадий Овечко
Путин назначил Николая Ноздрева послом в Японии
Путин назначил Николая Ноздрева послом РФ в Японии